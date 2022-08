Hogwarts Legacy : Date de sortie, collector, gameplay, nouveautés… Tout savoir en vidéo

Annoncé en 2020 après de longues rumeurs, Hogwarts Legacy a été régulièrement repoussé. Il semblerait cependant que l’on soit enfin sur la bonne voie puisque le RPG Harry Potter a dévoilé sa date de sortie fixée en 2023 et de nombreuses informations. Maintenant que l’on connait sa date, ses éditions collector, et de nombreuses précisions sur le gameplay, on vous propose un récapitulatif de tout ce qu’il faut savoir en vidéo. Huit minutes pour comprendre ce qui nous attend dans ce titre ambitieux.

Hogwarts Legacy est prévu pour le 10 février 2023 sur PC, PS4? PS5, Xbox One et Xbox Series puis plus tard sur Switch. L’édition collector est en précommande avec un stock limité, ne tardez pas si vous êtes intéressés.