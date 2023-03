Hogwarts Legacy : La bande-son du jeu sera bientôt disponible en vinyle

La musique est un élément très important dans les films Harry Potter, c’est pourquoi il fallait que Hogwarts Legacy soigne attentivement sa bande-son pour honorer l’esprit de la saga. Le résultat est à la hauteur puisque l’OST du titre est très agréable à écouter, avec beaucoup de références et des pistes qui s’intègrent parfois à l’univers du Wizarding World. Si aimez vraiment cette bande-son, vous serez ravis d’apprendre qu’un triple vinyle de cette dernière va bientôt être disponible.

Plus d’une trentaine de morceaux sublimés

Just For Games nous révèle aujourd’hui son partenariat avec Mondo pour la distribution de ce triple vinyle contenant des dizaines de pistes, le tout dans un coffret qui devrait faire de l’oeil aux fans. Voici les morceaux compris dans ces vinyles :

Side A Overture to the Unwritten House Cup Finale Fig’s Search A Proper Hogwarts Welcome Potting Mandrakes Seeking the Keepers

Side B Ranrok’s Rage A Lost Friend Everybody Grab a Broom All Roads Lead to Hogsmeade Anticipating Rookwood

Side C Miriam’s Memory Grasslands Vivarium A Fitting New Home Isadora’s Pain See You After Class Hog’s Head Jig

Side D Guardians Awaken Accio! Legacy of Magic Ruins of a Noted Seer

Side E A Portrait of Love The Greenhouse Ollivander’s Wand Shop Coastal Vivarium The Four Houses You’ve Made Your Choice

Side F Soaring Over Hogwarts Haven The Halls of Hogwarts The Room of Requirement Niamh’s Lullaby Tresspassers Tribute



Il sortira le 28 juillet prochain au prix de 64,99 €, et vous pouvez déjà le réserver sur le site de Just for Games.

Hogwarts Legacy est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Le jeu est prévu pour le 5 mai sur PS4 et Xbox One, et le 25 juillet sur Switch. Vous pouvez déjà consulter toutes nos astuces sur le jeu avec notre guide complet sur Hogwarts Legacy.