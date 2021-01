Hitman III s’apprête à conclure la trilogie avec son trailer de lancement

Il ne reste plus que quelques jours avant de pouvoir mettre la main sur Hitman III, qui viendra conclure la trilogie de IO Interactive après deux épisodes très réussis et encensés par les joueurs et la presse. Le dernier jeu vient donc nous présenter son trailer de lancement, qui fait encore plus monter l’impatience chez les fans.

Une conclusion explosive pour l’Agent 47

Ce nouveau trailer (encore une fois seulement visible sur YouTube) permet aussi de jeter un oeil aux différents lieux que nous allons traverser dans cette dernière aventure de l’Agent 47, qui offriront une nouvelle fois de multiples opportunités différentes pour assassiner notre cible. Des boites de nuit de Berlin aux gratte-ciels de Dubaï, notre agent préféré semble définitivement prêt pour le plus gros contrat de sa carrière.

Hitman III sera disponible dès le 20 janvier sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Stadia et Switch (seulement en version cloud).