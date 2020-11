Capcom : Lourdes fuites au sujet de Resident Evil Village, Monster Hunter, et d’autres projets

Au début du mois de novembre, Capcom a déclaré avoir été victime d’une cyber-attaque, impactant notamment les serveurs de messagerie et de fichiers de l’entreprise.

Aujourd’hui, et malheureusement pour elle, nous apprenons via un communiqué de la société nippone davantage de détails concernant cette attaque, dont notamment des informations liées au personnel. De plus, des fuites majeures sur les projets à venir de Capcom se sont également éparpillées dans la nature.

Fenêtre de sortie et version PS4/XB1 pour Resident Evil Village

Les leaks de cette cyber-attaque concernent majoritairement deux des licences les plus importantes de l’entreprise japonaise, et d’autant plus dernièrement : Resident Evil et Monster Hunter.

Tout d’abord, Resident Evil Village, dont la sortie est officiellement prévue sur PlayStation 5, Xbox Series et PC semble bel et bien arriver également sur PlayStation 4 et Xbox One. Simplement à l’état de rumeur lors du précédent Tokyo Game Show, l’information semble vouée à se concrétiser, elle qui aurait dû être dévoilée peu avant le lancement sur next-gen.

De plus, nous bénéficions même d’une précision liée à la date de sortie puisque le titre devrait débarquer en avril 2021 avec à la clé une démo au préalable, afin de goûter au prochain opus de la licence horrifique, mais sans fenêtre de disponibilité cette fois. En sus, les consoles de Sony pourraient même proposer celle-ci deux semaines avant les autres plateformes.

Autre nouvelle liée au huitième opus, une création multijoueur au nom de code Project Highway/Village Online devrait a priori se lancer parallèlement au futur titre majeur de la saga, à la manière de Resistance avec le remake Resident Evil 3, et qu’il s’agirait d’un Battle Royale.

Enfin, nous apprenons également qu’une version VR de Resident Evil 4 débarquerait sur Oculus. Le dossier Resident Evil se referme avec les nouvelles selon lesquelles Sony aurait déboursé 5 millions de dollars pour s’attribuer l’exclusivité temporaire des DLC, celle de la démo ou encore celle du support en VR de Resident Evil 7.

Stadia, de son côté, a apparemment sorti 10 millions de dollars de son portefeuille afin de pouvoir héberger sur sa plateforme le septième et le huitième opus de la licence.

Une sortie PC pour les prochains Monster Hunter

Monster Hunter n’est donc pas non plus épargné par les fuites, et pas des moindres, puisque Monster Hunter Rise et Monster Hunter Stories 2, initialement annoncés comme étant des exclusivités Nintendo Switch, devraient sortir également sur PC.

En ce qui concerne le premier cité, cette sortie PC arriverait au cours du mois d’octobre 2021, là où la version Switch est prévue pour le 26 mars. Deux démos débarqueraient sur l’eShop de Nintendo, une en janvier et l’autre en mars.

Au sujet de Monster Hunter Stories 2, les disponibilités Switch et PC devraient être simultanées et viseraient comme fenêtre de sortie le mois de juin 2021. Le titre assurerait une progression solo en offline, de la coop online, et proposerait des features PvP. Des extensions payantes et gratuites viendraient gonfler le contenu du jeu au fur et à mesure, en suis de la disponibilité de quêtes gratuites à réaliser en coop, valable là aussi après le lancement.

Une nouvelle collection Ace Attorney et d’autres projets à venir

Enfin, la licence Ace Attorney fait parler d’elle, puisqu’après avoir bénéficié en Occident de Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy, nous pourrions voir débarquer une nouvelle compilation sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, comprenant toujours cette trilogie, mais accompagnée à cette occasion d’un portage HD des opus The Great Ace Attorney, spin-off du visual novel original auquel nous n’avons encore eu jamais droit.

Pour le reste, le calendrier de Capcom continue d’être bien fourni mais devient bien plus obscur avec, pêle-mêle, le projet SHIELD prenant la forme d’un shooter multijoueur orienté pour des expériences en stream, un projet Guillotine à paraître sur Switch en février 2021 puis sur d’autres plateformes en mai, et enfin un projet Reiwa, lui aussi destiné à arriver en mai.

Bien évidemment, il convient de préciser que ce n’est pas parce que des documents regroupant ces informations ont fuité que celles-ci sont figées dans le marbre. Les dates peuvent changer, les projets mentionnés également, vu l’ampleur et l’impact qu’un tel leak peut causer au sein de Capcom.

Nous vous recommandons donc de tenir compte de cet article en conservant toute la prudence nécessaire d’ici à la réalisation, ou non, des éléments rapportés.