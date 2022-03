Dans Elden Ring, il est possible de revêtir différentes armures vous protégeant plus ou moins efficacement contre les différents types de dégâts du jeu. Parmi les armures que l’on peut trouver, on va parler ici de le Heaume de prélat de feu. Celle-ci est obtenable au Mont Gelmir plus précisément au Fort Laiedd.

Où trouver le Heaume de prélat de feu ?

Emplacement : Fort Laiedd

Vous devrez tout d’abord vous rendre sur le Plateau d’Atlus avant de partir vers le nord, en direction des montagnes. En suivant le chemin principal qui va jusqu’à l’ouest de la région, vous tomberez sur la dangereuse zone du Fort Laiedd.

Une fois devant le fort, vous ferez face à un guerrier pyromancien qui rôde à l’entrée. Lorsque celui-ci est battu, un autre ennemi, bien plus costaud, vous attend dans la cour. Pour le vaincre facilement, on vous conseille de le contourner afin d’entrer dans la pièce du fort qui est derrière lui. Trop gros pour pouvoir rentrer (faites tout de même attention à la portée de ses attaques), il sera alors une cible facile à distance.

Une fois cet ennemi mort, vous obtiendrez automatiquement le Heaume de prélat de feu ainsi que le Grand marteau du prélat.

