Hazel Sky : Le jeu d’aventure nous fera voyager en solitaire en juin 2022

Il aura pris son temps avant d’arriver dans sa version définitive, Hazel Sky a profité de l’anniversaire de son éditeur Neon Doctrine pour confirmer une sortie en juin 2022. Le jeu d’aventure a également publié une nouvelle bande-annonce, qui nous donne un aperçu des environnements que l’on pourra explorer et découvrir dans cette aventure qui s’annonce dépaysante.

Une épopée solitaire

Annoncé en 2020 et prévu pour la même année avant de glisser pour l’année d’après, Hazel Sky est un projet indépendant développé par le studio brésilien Coffee Addict Game. Prenant la forme d’un jeu d’aventure 3D, le soft nous fera suivre l’histoire de Shane, envoyé sur une île perdue où il va devoir passer des épreuves pour devenir un véritable ingénieur.

Misant sur l’exploration, la plateforme et la découverte des lieux, le titre nous demandera de réparer et de construire de nombreuses machines tout en réussissant des « Trials », ces défis qui viendront mettre à l’épreuve notre jeune ingénieur. Une aventure solitaire qui servira également d’introspection pour le héros, qui va devoir réussir ce test ultime pour se faire accepter des siens et retourner à la cité volante de Gideon sous peine de bannissement en cas d’échec.

Pas encore de date de sortie précise mais les développeurs nous affirment que Hazel Sky sera disponible courant juin 2022. Quant aux plateformes, le jeu vise toujours une sortie sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Switch.