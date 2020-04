Une date et une démo pour Hatsune Miku: Project Diva MegaMix

Quelques mois après son officialisation en Europe, Hatsune Miku: Project Diva MegaMix annonce une date de sortie mais pas seulement ! En effet, cette version remaniée de Project DIVA Future, sorti sur PlayStation 4, arrive dans quelque semaine dans l’hexagone.

Hatsune Miku vous donne rendez-vous le 15 mai

C’est à partir du 15 mai que vous aurez l’occasion de jouer à Hatsune Miku: Project Diva MegaMix. L’occasion de redécouvrir le jeu avec 10 nouvelles chansons, amenant ainsi un total de plus de 100 chansons, des centaines de nouveaux costumes ainsi que des modes de jeux également inédit. Que vous ayez fait ou non Project DIVA Future, vous aurez de quoi vous occuper des dizaines et des dizaines d’heures.

De plus, il sera possible d’utiliser la reconnaissance de mouvement des Joy-Con pour pouvoir y jouer. En bref un jeu avec des graphismes remaniés et une platée de nouveautés. Si vous souhaitez d’ailleurs découvrir le jeu en avance, une démo est d’ores et déjà disponible via la boutique de votre Switch.

Concernant le prix, le jeu est également disponible en précommande sur l’eShop de la Nintendo Switch avec au choix deux tarifs : le jeu de base pour 39,99€ ou le Mega Pack comprenant directement 36 chansons supplémentaires proposées en DLC avec le jeu. Pour ce dernier, il faudra sortir 59.99€ de sa poche pour avoir accès à l’ensemble.