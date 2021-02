Harmony’s Odyssey vous retournera bientôt le cerveau sur PC et Switch

Les férus de puzzle-game auront le bonheur d’apprendre la sortie prochaine d’Harmony’s Odyssey sur PC et Switch. L’occasion de faire chauffer un peu vos méninges.

Un puzzle-game coloré qui devrait donner du fil à retordre !

Dans ce premier trailer assez coloré et doté d’un humour complètement barré, Harmony’ Odyssey nous montre globalement à quoi ressemblera le jeu final dans ses mécaniques. Nous aurons au programme pas moins de sept mondes à explorer et à mi-chemin entre la mythologie et le contemporain.

Bien entendu, le titre de MythicOwl nous promet également un jeu d’aventure avec une bonne tripotée de puzzles à résoudre. Autant dire qu’il y aura de quoi se creuser les méninges afin de faire régner la paix dans ces différents royaumes doté d’un style graphique tout mignon.

On est curieux de voir la teneur du contenu d’Harmony’s Odyssey, et notez que le soft sortira bientôt sans plus précisions sur PC via Steam et Nintendo Switch.