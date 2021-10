Halo Infinite montre enfin son solo avec une nouvelle vidéo

Il en aura fallu du temps pour que Halo Infinite daigne à nouveau montrer son mode solo. Depuis son apparition durant l’été 2020, qui avait suscitée de vives critiques poussant 343 Industries et Microsoft à repousser le jeu, on n’a plus vraiment vu le bout du casque du Master Chief, alors que la sortie arrive à grand pas. On nous a alors donné rendez-vous aujourd’hui à 15 heures pour en savoir plus, et une nouvelle vidéo a été diffusée.

Un grand aperçu de la campagne

Avec ce nouvel aperçu, on peut dire que le jeu a bien bénéficié du report, avec des environnements un peu plus fournis et détaillés que par le passé. Notre bon vieux héros devra enquêter sur le sort de Cortana en faisant équipe avec une nouvelle intelligence artificielle, tandis qu’il pourra compter sur l’aide d’autres alliés en chemin.

On découvre alors plus de gameplay qui nous montre la liberté offerte dans l’approche des différentes missions du jeu, bien plus ouvert que les autres épisodes.

Halo Infinite sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series dès le 8 décembre, et sera directement compris dans le Xbox Game Pass au lancement