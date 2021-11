Halo Infinite : Le mode multijoueur est disponible dès maintenant

La marque Xbox fête aujourd’hui ses 20 ans, et à cette occasion, Microsoft avait organisé un show spécial qui revenait sur l’histoire des consoles et des jeux. Mais comme on s’en doutait plus tôt dans la journée, c’était aussi le bon moment pour annoncer que Halo Infinite arriverait un peu en avance, du moins, son mode multijoueur.

Durant la célébration, on a donc pu assister à un véritable hommage à la saga, tout en ayant la bonne surprise de découvrir que le multijoueur de Halo Infinite était disponible là, maintenant, tout de suite.

Vous pouvez donc désormais télécharger gratuitement ce mode multijoueur, jouable à part et pour l’instant décrit comme une bêta, sans le mode solo du jeu. La saison 1 du jeu est donc disponible, avec tout le contenu prévu, toutes les maps, le Battle Pass, etc. Cette première saison va durer jusqu’au mois de mai 2022, et des premières récompenses de type Samurai arrivent dès la semaine prochaine.

Season 1 will last until May 2022. Along the way #HaloInfinite will have multiple in-game events with their own rewards and activities!

The first is Fracture: Tenrai, featuring a limited time Event Pass, playlist, and Samurai-themed rewards starting next week. pic.twitter.com/3XtGQj5tgf

— Halo (@Halo) November 15, 2021