Hades arrivera finalement dans la journée sur Nintendo Switch

On savait déjà que Hades, le dernier titre de Supergiant Games arriverait prochainement sur Switch, mais on ne l’attendait pas avant l’automne. Le jeu a profité du dernier Nintendo Direct Mini pour annoncer qu’il arriverait finalement en avance.

Les Enfers arrivent sur Switch

Le titre nous surprend donc avec un nouveau trailer (ici en version japonaise) qui nous indique que Hades sera bel et bien disponible aujourd’hui sur Nintendo Switch, via l’eShop. En revanche, le cross-save a pris du retard et ne sera pas disponible pour le moment. Il faudra donc encore patienter un peu si vous souhaiter retrouver votre partie effectuée sur PC directement sur Switch.

Hades est donc disponible aujourd’hui sur Switch.