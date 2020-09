Hades atteint le million de ventes suite à la sortie de sa version complète

Hades était déjà un succès via son accès anticipé, disponible seulement sur PC. Lors du dernier Nintendo Direct Mini, le titre de Supergiant Games a pu gonfler ses chiffres de ventes en annonçant sa sortie en version complète, à la fois sur PC et sur Switch.

Hades has now sold more than 1,000,000 copies.

700,000 of these were during our Early Access development. To all our Early Access players: Thank you so much. We designed Hades for Early Access, believing you could help us make a better game. That's just what you did. #HadesGame pic.twitter.com/ueuG4lDMz8

— Supergiant Games 🔥 HADES v1.0 is Out!! (@SupergiantGames) September 20, 2020