Hades a été listé sur PlayStation 4 par un organisme coréen

Considéré par beaucoup comme étant le jeu de l’année 2020, notamment par notre rédaction, Hades a marqué les esprits mais n’a pas encore pu toucher la plus large audience possible, étant donné qu’il n’est sorti que sur PC et Switch. Mais il se pourrait bien qu’il débarque prochainement sur PS4.

La version PS4 en approche ?

Après de nombreuses rumeurs, Hades a été listé sur la console de Sony il y a quelques jours par un organisme de classification coréen, le Game Rating and Administration Committee of Korea, comme l’indique Gematsu.

Cela ne veut pas dire pour autant qu’une telle version est acquise, mais il est très courant de voir des jeux listés sur des organismes de classification officiels vraiment arriver sur le marché par la suite. On croise donc les doigts pour que cette version PS4 se concrétise, en attendant des informations de la part de Supergiant Games.