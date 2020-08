Hacktag annoncé sur PS4, Xbox One et Switch pour cet automne

Sorti pour la Saint-Valentin sur PC en 2018, Hacktag est un jeu coopératif destiné aux sessions de jeu à deux. Idéal pour une soirée canapé, il a été plutôt bien accueilli par les joueurs et la presse. Bonne nouvelle, le titre a profité de notre AG French Direct pour annoncer son arrivée sur consoles de salon. Et ça arrive bientôt.

Le jeu canapé idéal ?

L’équipe de Piece of Cake Studios nous donne rendez-vous à la rentrée pour découvrir leur production sur consoles de salon. D’ici la fin de l’année, Hacktag arrivera sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Pas encore de date précise, bien qu’elle ne devrait plus trop tarder vu la période à laquelle nous sommes.

Il s’agit d’un jeu coopératif avec un gameplay asymétrique. Deux joueurs vont devoir s’infiltrer dans divers niveaux, l’un jouera le rôle du hacker, l’autre celui de l’agent. Le premier pourra distraire les gardes ou débloquer des portes à son camarade tandis que le second sera sur le terrain et pourra interagir de manière physique. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le jeu, on vous invite à lire notre test de Hacktag publié lors de sa sortie Steam.