Guilty Gear Strive prépare sa sortie avec un planning de DLC

Guilty Gear Strive sortira cette nuit en accès anticipé pour celles et ceux qui ont acheté une édition Deluxe ou Ultimate sur consoles. Pour fêter cela, Arc System Works a organisé un stream de lancement durant lequel quelques vidéos ont été dévoilées mais aussi le planning des DLC.

Alors la saison 1 de Guilty Gear Strive ?

On connait au moins le type de contenu et le timing de sortie du premier Season Pass qui sera donc :

Juillet 2021 : Combattant DLC 1 inédit

Août 2021 : Combattant DLC 2 venu d’un ancien épisode

A partir de l’automne 2021 : Combattants DLC 3, 4 et 5 Terrains DLC 1 et 2 Nouvelles couleurs pour les personnages Chapitres Another Story pour le mode Histoire



Notez que d’autres modes arriveront également via des mises à jour mais de façon gratuite cette fois-ci. Et on mettra le fait de voir un personnage inédit en DLC un mois après la sortie du jeu de base qui n’en propose que deux sur le dos du report pour ne pas trop s’énerver. On suppose qu’il y a des chances de voir la trailer du combattant lors de l’E3 2021.

Tellement de vidéos, on se croirait dans le mode Histoire du jeu

Et en ce qui concerne les vidéos, on commence avec l’opening du jeu :

On a également eu droit à la bande-annonce de lancement (uniquement composée de scènes du mode Histoire donc attention au spoil si vous craignez cela) :

Et si cela vous intéresse voici le replay intégral du stream de lancement (en anglais) :

Guilty Gear Strive sortira officiellement le 11 juin sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC mais il sera possible d’y jouer dès cette nuit sur consoles si l’on a précommandé les éditions Deluxe ou Ultimate.