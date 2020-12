L’une des mécaniques les plus mystérieuses de Genshin Impact est la recharge d’énergie. Il vous arrive peut-être régulièrement d’être gênés par une jauge d’énergie qui ne se remplit pas assez vite. On vous a donc préparé ce petit guide qui vous servira à tout comprendre et surtout à savoir comment la générer plus vite pour maximiser vos dégâts.

Qu’est-ce que l’énergie dans Genshin Impact ?

L’énergie est la ressource qui permet de lancer le déchaînement élémentaire (ce que l’on peut aussi appeler l’ulti). Ainsi, plus vite vous arrivez à l’accumuler, plus vous pourrez spammer votre ulti. Attention cependant puisque le déchaînement élémentaire dépend à la fois d’un temps de rechargement et de l’énergie, donc même si vous parvenez par miracle à générer 100 points d’énergie par seconde, il y aura tout de même une limite au spam.

Une autre donnée à prendre en compte est l’énergie nécessaire l’ulti. Tous les personnages ne sont pas égaux à ce niveau et le nombre de points peut être de 40, 60, 80 ou 100 pour lancer sa technique ultime. Pour voir ce nombre, il faut aller dans l’aperçu des personnages, sélectionner celui ou celle que vous voulez, aller dans la partie Aptitudes puis sélectionner le déchaînement élémentaire (la troisième de la liste) et enfin basculer sur l’onglet Détails.

Quels sont les facteurs à prendre en compte pour la recharge d’énergie ?

Jusqu’à présent, c’était assez clair mais c’est maintenant que l’on passe dans la partie compliquée : savoir pourquoi chaque personnage ne recharge pas à la même vitesse dans Genshin Impact. La première partie de la réponse est une statistique propre à chacun, la recharge d’énergie. Chaque personnage a un taux de base de 100%. Cela signifie que quand il reçoit un point d’énergie, sa jauge grimpe bien d’un point. Mais il est possible d’améliorer ce taux et ainsi avec une recharge à 200%, recevoir un point fait grimper la jauge de deux points.

Pour voir le taux actuel d’un personnage, il faut aller dans l’aperçu des personnages, sélectionner celui ou celle que vous voulez, aller dans la partie Attributs, appuyer sur le bouton « Plus d’infos » indiqué en bas de l’écran pour voir la statistique Recharge d’énergie.

Mais ce n’est pas tout puisque le nombre reçu dépend également de deux autres facteurs. Le plus important des deux est l’élément. Les particules et orbes d’énergie ramassées ont souvent un élément. Ainsi, les personnages du même élément auront un bonus de 50% sur leur taux tandis que ceux d’un autre type auront un malus de 50%, par comparaison au taux d’énergie quand elle est neutre.

Pour finir, le taux change également selon si le personnage est sur le terrain ou non. Le personnage actif a droit à un bonus de 12,5% par rapport aux trois autres. Concrètement, cela veut dire qu’avec le bon élément, le personnage actif peut gagner plus du triple de points que ses camarades de type différent dans la réserve.

Comment recharger son énergie dans Genshin Impact ?

Maintenant que l’on a vu ce qui impactait le nombre de points gagnés, on peut passer au plus concret : comment remplir la jauge d’énergie dans Genshin Impact. Notez que nous avons parlé de concret et pas de simple puisque là aussi il y a différentes méthodes. Précisons que l’on parle de particules et d’orbes élémentaires. La différence se situe dans le nombre de points d’énergie qu’elles donnent. Les orbes sont plus grosses, donnent plus mais se trouvent sur les monstres plus puissants.

Les attaques normales

Le moyen le plus basique et le moins efficace, c’est l’attaque normale. Toutes les quatre attaques normales, le personnage actif récupère 1 point d’énergie. Ce qui signifie qu’il faut 160 attaques pour pouvoir lancer un déchaînement élémentaire à 40 points. C’est beaucoup trop long et en plus ce nombre est fixe et ne peut donc pas être amélioré grâce au taux. De plus, le reste de l’équipe n’est pas concernée.

Vaincre des ennemis

Quand un ennemi est vaincu, il laisse des particules d’énergie derrière lui. Elles sont la plupart du temps neutre, sauf dans le cas des ennemis élémentaires tels que les blobs qui donne quant à eux de l’énergie selon leur propre élément. Dans le cas des ennemis plus coriaces et des boss, ils peuvent également faire tomber des particules à certaines étapes de leur jauge de vie.

Les aptitudes élémentaires

C’est surtout cette méthode qui nous intéresse puisque c’est celle qui rapporte le plus d’énergie. Utiliser une aptitude élémentaire fait apparaître généralement quatre particules de cet élément. Ce nombre peut dépendre du fait de charger ou non l’aptitude. De même avec les petites invocations qui font des dégâts à répétition comme pour Xiangling et Fischl. En revanche, Noëlle et Barbara ne génèrent pas d’énergie avec leurs aptitudes.

La recharge grâce aux aptitudes élémentaires et les différents taux selon l’élément du personnage sont l’une des raisons qui fait qu’il est conseillé de prendre quelqu’un du même élément que votre personnage principal. En plus d’activer la résonance, il permettra d’accélérer la récupération de votre Main même quand il n’est pas sur le terrain.

Les résonances Anémo et Électro

En parlant de résonance, l’une des particularités de la résonance Électro est d’avoir 50% de chance de générer une particule élémentaire d’énergie lors d’une réaction de Supraconduction, Surcharge ou d’Électrocution. Pas de quoi justifier l’ajout de deux personnages Électro dans votre équipe pour ça (surtout que les autres n’auront qu’une partie de cette énergie).

Pour la résonance Anémo, c’est moins direct que cela. Cette synergie permet de réduire les temps de recharge de 5%. Si vous pouvez utiliser vos compétences élémentaires plus souvent, vous générez mathématiquement plus d’énergie. Mais là aussi, les bénéfices sont trop limités pour justifier l’ajout de deux personnages Anémo.

Les capacités et passifs des personnages

En lisant les descriptions des aptitudes et constellations, on peut s’apercevoir que certaines d’entre elles ont un effet lié à l’énergie ou aux particules élémentaires. C’est notamment le cas de Barbara qui compense son aptitude élémentaire grâce à sa constellation. Là aussi, cela ne vaut pas de monter une équipe sur ce seul critère mais cela peut être un paramètre à prendre en compte en cas d’hésitation entre deux candidats.

En règle générale, on ne peut que vous conseiller de bien apprendre à jouer vos personnages pour savoir à peu près à quel rythme vous pouvez utiliser vos aptitudes élémentaires. Il se peut également que votre personnage ait des passifs liés aux particules élémentaires comme un bonus temporaire sur une statistique après avoir ramassé une particule. Mieux réfléchir à l’énergie permet donc de profiter au mieux de ce genre d’avantages.

L’équipement

En dehors de cas précis, l’équipement ne permet pas de générer de l’énergie. En revanche, de nombreuses armes et équipement peuvent améliorer la statistique de recharge d’énergie.

Les armes de Favonius

La famille d’armes de Favonius qui a une capacité passive qui fait qu’elles ont un pourcentage de chance de générer une orbe d’énergie en cas de coup critique.

Les sets d’Érudit et d’Exilé

Avoir deux pièces du set d’Érudit augmente la recharge d’énergie du personnage de 20%, et quatre pièces permettent aux personnages maniant l’arc ou le catalyseur d’obtenir trois points d’énergie supplémentaire à chaque fois qu’ils en récupèrent (cet effet a un temps de recharge de trois secondes).

Et le set d’Exilé augmente également la recharge d’énergie du personnage de 20% avec deux pièces, et quatre pièces font que le reste de l’équipe récupère six points d’énergie quand celui ou celle-ci utilise son déchaînement élémentaire. Malheureusement, ces deux sets ne sont actuellement pas recommandés dans Genshin Impact.

Le bonus des armes et artefacts

De nombreuses armes de Genshin Impact ont comme amélioration secondaire de statistique la recharge d’énergie. Elles sont d’ailleurs très souvent dans les armes recommandées. La recharge d’énergie fait également partie des statistiques aléatoires qui peuvent venir s’ajouter à un artefact en montant de niveau. Cependant sachez qu’elle ne peut apparaître que sur les sabliers et les montres.

Pour plus de soluces sur le jeu, vous pouvez revenir à notre FAQ complète de Genshin Impact. Vous pouvez également consulter nos guides de personnages pour savoir comment mieux les utiliser et les équiper.