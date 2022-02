Horizon Forbidden West profite parfois de ses villes pour les missions de panoramas et c’est donc aussi le cas de Lance Ardente. Cet article est donc là pour vous indiquer où trouver le signal puis comment terminer cette quête.

Où trouver le panorama de Lance Ardente dans Horizon Forbidden West ?

On trouve l’antenne qui envoie l’image de panorama sur votre Focus, à l’est de Lance Ardente, sur la montagne.

Il faut regarder en contrebas pour voir deux structures rouillées, c’est celle de droite qui nous intéresse.

On vous recommande de vaincre les Ailes-d’Hélion sur votre passage pour être tranquille ensuite. En effet, ce sera plus simple d’emprunter le tronc d’arbre couché pour atteindre l’endroit où il faudra activer le Focus pour aligner son image sur Lance Ardente et ainsi terminer cette quête.

