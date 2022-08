Accueil » Guides » A quoi servent les différents Nucleus (noir, or, rouge) – Tower of Fantasy

Tower of Fantasy est gacha qui nécessite de recueillir certains objets pour invoquer des armes et des Simulacres (d’autres personnages). Ces objets sont appelés Nucleus, et il en existe plusieurs sortes différentes, trois pour être plus précis. Si le tutoriel vous explique brièvement à quoi servent ces Nucleus, on vous propose ici de revenir plus en détails sur leur utilisation. Voici comment utiliser les Nucléus noir, or et rouge dans Tower of Fantasy.

Nucléus noir

Les Nucléus noirs sont ceux que vous trouverez le plus fréquemment dans le jeu. En plus de pouvoir en obtenir en accomplissant des quêtes ou des objectifs particuliers au cours de votre aventure, vous pourrez en trouver des centaines et des centaines rien qu’en vous baladant sur la carte principale.

Ces Nucléus noirs peuvent ensuite être utilisés sur une bannière d’invocation spéciale permanente. Cette dernière est la même, ou presque que celle des Nucléus de type or, mais les récompenses sont en peu différentes.

Ici, le taux d’invocation d’un Simulacre SSR sera de 0,3%, tandis que le taux SR sera de 3%. De plus, vous pourrez aussi obtenir des objets plus communs comme des batteries d’armes, des Pyronoyaux etc.

Nucléus or

Les Nucléus de type or sont un peu plus rares dans le jeu, même si on peut en trouver plus d’une centaine dans la nature en plus de les obtenir en tant que récompenses pour des objectifs. Dès le début du jeu, au lancement de la version globale, de nombreux Nucléus or seront partagés, ce qui est idéal pour invoquer rapidement.

Le taux d’invocation des SSR est ici de 0,75%, et peut augmenter à 2%. De plus, il y a ici un système de pity qui vous garantira une arme SSR toutes les 80 invocations. Pour les armes SR, on passer à 1%, mais le taux peut augmenter à 12% maximum.

Nucléus rouge

Les Nucléus rouges sont encore plus difficiles à trouver, car vous ne pourrez pas en dénicher dans la nature. Ces Nucléus rouges vous permettent d’invoquer sur une bannière temporaire, comme celle de Némésis au lancement de la version globale.

Le taux d’obtention du Simulacre mis en avant sur chaque bannière sera ainsi boosté, pour avoir plus facilement le personnage convoité. Tower of Fantasy est disponible sur PC, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.