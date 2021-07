Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est un spin-off de la série principale Monster Hunter. Dans ce RPG à la sauce Pokémon, nous incarnons un Rider que l’on pourra personnaliser dès le début du jeu. Contrairement aux chasseurs, le rider se lie d’amitié avec les monstres afin d’user de leurs capacités en combat et durant l’exploration. Sorti le 9 juillet 2021 sur PC et Switch, le titre a de quoi faire de l’œil aux fans de la série mais aussi aux néophytes qui voudraient s’initier à l’univers de la chasse façon Capcom.

Afin de vous donner plus d’informations sur le jeu et des précisions si jamais vous vous posez certaines questions, nous proposons une FAQ complète. Nous vous mettrons également des guides et astuces à disposition afin de vous y retrouver.

Guide Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin

Dans cette première partie, vous retrouverez nos diverses astuces, conseils et autres guides pour avancer dans Monster Hunter Stories 2 et en savoir plus sur son contenu. Cette liste sera régulièrement mise à jour.

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est-ce que Monster Stories ?

Monster Hunter Stories est un spin-off de la licence Monster Hunter. Il s’agit d’un RPG un peu plus accessible qui s’écarte de la chasse en temps réel pour des combats au tour par tour et une ambiance bon enfant. Le premier opus est sorti en 2017 sur 3DS.

Quand et où sort Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin

Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin sort le 9 juillet 2021 sur PC et Switch.

Faut-il avoir joué au premier Monster Hunter Stories pour comprendre cette suite ?

Même si l’on retrouve des personnages du premier opus comme Navirou ou Riverto, il n’est pas nécessaire de l’avoir fait pour comprendre cette suite qui introduit un scénario tout à fait différent. Quelques évocations rapides au fléau noir (la menace du premier titre) sont faites mais c’est tout.

Qui est Red ?

Il s’agit d’un rider légendaire qui est votre grand-père dans le jeu. Comme le héros, il chevauchait un rathalos légendaire. Il vous lègue aussi la pierre d’amitié.

Red est-il le héros du premier Monster Hunter Stories ?

Non, il n’a rien à voir avec le héros du premier opus.

Est-ce qu’il y a du multijoueur en versus ou en coopération dans Monster Hunter Stories ?

Oui, vous pouvez rejoindre d’autres riders en local ou en ligne pour faire des quêtes en coopération ou bien affronter d’autres joueurs en 1vs1 ou 2vs2.

Combien y a-t-il de monstres à obtenir dans Monster Hunter Stories 2 ?

Il y a au total 125 monstres à récupérer via les œufs. Pour le moment puisque des mises à jour gratuites sont prévus et gonflerons ce chiffre.

Y a-t-il des monstres Shiny dans Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin ?

Non, par contre le système de gènes vous permet d’obtenir des gènes plus rares que d’autres afin de les transmettre aux monstres. En outre, le fait d’obtenir un œuf rare boostera quelques caractéristiques du monstre.

Quels sont les différences entre la version PC et Switch de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin ?

Aucune en matière de contenu si ce n’est les costumes de chasseurs de Monster Hunter Rise pour le moment vu que le jeu n’est pas encore sorti sur PC. En revanche, la version PC est techniquement plus solide et stable que sur la Switch.

Comment est le rendu de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin en mode portable sur Switch ?

Très bon, on privilégiera même cette option pour en profiter. La baisse de résolution permet également d’atténuer un peu les quelques soucis de framerate. Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin est donc idéal pour la Switch Lite.

Que contient l’édition Deluxe de Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin ?

Le prix de la version PC est affiché à 70€ sur Steam et 69.99€ sur Switch (uniquement en version numérique). Voici les bonus qu’elle contient :

Armures spéciales de Rider : Armure destructrice alpha et Armure destructrice bêta

Tenue d’Ena : Manteau de Kuan

Tenues de Navirou : Costume Pukei-Pukei et Costume Nergigante

Coiffure de Rider : Hérissé Nergal

Sets de stickers : Camarades d’aventure 2, et Camarades d’aventure 3

Trailer de Gameplay

En bref