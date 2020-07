Défis de la Semaine 5 | Guide Fortnite Saison 3

Depuis quelques semaines, les équipes de Fortnite Saison 3 sont en vacances. De quoi proposer des défis plutôt classiques et qui ne se renouvellent pas toujours. En effet, on retrouve désormais les classiques tels que fouiller des coffres ou des boites de munitions ou encore trouver des anneaux disséminés sur la carte, comme le proposait par exemple la 4ème semaine de défis. Les développeurs doivent prochainement annoncer de nouvelles mises à jour, de quoi remonter le moral de joueurs lassés par le peu d’ajouts dernièrement.

Ainsi, pour cette nouvelle semaine de défis, on nous propose de réaliser pas moins de 7 défis rapportant chacun 35 000 EXP soit 245 000 EXP au total. Suivez le guide pour les réussir et les terminer le plus rapidement possible.

La liste des défis – Semaine 5

Certains défis sont plus difficile à réaliser. Ils demandent souvent une précision ou une explication dédiée. Ainsi, nous vous proposons dans la suite de cet article un guide pour réussir certains défis plus vite (vous les retrouverez en gras). Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouiller des coffres à Sweaty Sands (7).

Réussir des éliminations à Retail Row (3).

Utiliser un Bocal à lucioles ou un Pistolet flambeur à Misty Meadows (1).

Atterrir au Yacht et finir dans le Top 25 (1).

Attraper du poisson à Craggy Cliffs (5).

Améliorer une arme à Salty Springs (1).

Collecter les anneaux au-dessus de Steamy Stacks (4) a été supprimé à cause d’un bug.

Fouiller des boites de munitions à La Flottille (7).

Si un défi nécessite de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit spécifique, utilisez nos guides afin de les retrouver. Une carte récapitulative est également présente à la fin de cet article. A noter que les défis sont plus facilement réalisables en Foire d’Empoigne grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination.

Comment réussir les défis les plus complexes ?

Utiliser un Bocal à lucioles ou un Pistolet Flambeur à Misty Meadows

Le Pistolet flambeur ou le Bocal à lucioles sont deux nouveautés de cette saison 3 de Fortnite, conférant à peu près les mêmes conséquences, à savoir mettre le feu aux structures touchées entre autre.

Vous pourrez trouver les Bocaux à lucioles par terre, disséminés à quelques endroits sur la carte. Ramassés par packs de 6 pièces, vous pourrez libérer les animaux en jetant le Bocal tel un cocktail molotov et ainsi enflammer structures et adversaires. De même pour le Pistolet flambeur, capable de libérer 3 cartouches dans les airs afin d’enflammer des structures ou adversaires éloignés.

Pour réussir ce défi, rendez-vous à Misty Meadows au sud de la carte équipé d’un Pistolet flambeur ou d’un Bocal à lucioles et utilisez-les. Aucune indication n’est faite d’infliger des dégâts ou de détruire des structures alors le simple fait de les utiliser 1 fois en ce lieu validera votre défi.

A noter que pour trouver des Bocaux à lucioles à proximité du village, il vous faudra vous rendre proche de la cascade d’eau au sud de la ville ou encore sur les hauteurs à l’est de celle-ci. Vous en trouverez également autour de Lazy Lake par exemple.

La carte récapitulative

Voici une carte récapitulant tous les lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette cinquième semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog. A noter que la carte affiche les anneaux bleus qui ont été remplacés par un autre défi.

N’hésitez pas à parcourir tous nos guides pour les défis et à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour les achats en boutique. Merci à vous pour votre soutien au site !