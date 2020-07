Défis de la Semaine 4 | Guide Fortnite Saison 3

La semaine dernière, Fortnite Saison 3 proposait sa troisième semaine de défis déjà. Le temps est venu de voir ensemble la liste des nouveaux défis proposés par les développeurs encore en vacances d’été.

Ainsi, cette nouvelle semaine de défis est composée cette fois de 9 défis vous rapportant chacun 35 000 EXP soit 315 000 EXP au total, une sacrée occasion donc. Suivez nos guides pour les réussir et les terminer le plus rapidement possible.

La liste des défis – Semaine 4

Certains défis sont plus complexes à réussir. Ainsi, nous vous proposons dans la suite de cet article un guide détaillé pour les réussir le plus vite possible. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouillez des coffres à Salty Springs (7).

Réussir des éliminations à Holly Hedges (3).

Collecter les anneaux au-dessus de Pleasant Park (4).

Terminer un tour au Chaos des canots (1).

Atterrir à Frenzy Farm et finir dans le Top 25 (1).

Collecter du métal à Rickety Rig (200).

Danser devant la caméra pendant 10s à Sweaty Sands (10).

Fouiller des boites de munitions à Steamy Stacks (7).

Infliger des dégâts à des adversaires à L’Autorité (500).

Si un défi nécessite de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit spécifique, utilisez nos guides afin de les retrouver. Une carte récapitulative est également présente à la fin de cet article. A noter que les défis sont plus facilement réalisables en Foire d’Empoigne grâce à la capacité de réapparaitre en cas de mort.

Comment réussir les défis les plus complexes ?

Collecter les anneaux au-dessus de Pleasant Park

Les anneaux bleus ont fait leur apparition la semaine dernière dans Fortnite. Cette semaine, le défi vous demandera d’en récolter 4 disséminés autour de la ville de Pleasant Park, la ville au terrain de football :

Le premier se trouve sur une petite butte de terre proche d’un container et d’une éolienne échouée, au pied d’une tyrolienne.

Le second se trouve sur une autre butte de terre proche d’une tyrolienne également.

Les 3ème et 4ème se trouvent en haut d’une éolienne de la zone. Montez en construisant ou en utilisant les tyroliennes y menant pour les ramasser.

Terminer un tour au Chaos des canots

Le Chaos des canots est un nouveau lieu notable de la carte de la saison 3 de Fortnite. En effet, ce défi vous demandera de vous rendre à Misty Meadows, entre la ville et le barrage hydraulique, en compagnie d’un canot motorisé. Puis, rendez-vous au niveau de la zone de départ, un petit couloir avec une sorte de tribune accolée.

Attendez le déclenchement du chronomètre puis parcourez la zone et les obstacles en bateau avant de revenir au point de départ pour valider le défi et remporter les 35 000 EXP correspondants. Vous pouvez visualiser la localisation exacte de la zone sur la carte en fin d’article.

Danser devant la caméra pendant 10s à Sweaty Sands

Ce défi plutôt simple vous demandera de trouver la piste de danse située devant une caméra. Ce lieu, assez petit se trouve sur le ponton principal de la ville côtière. Mettez-vous sous le chapiteau dédié et déclenchez une danse (émote) avec la touche associée et restez à danser devant la caméra pendant 10 s (en une ou plusieurs fois en fonction de vos adversaires) pour valider le défi et empocher les 35 000 EXP.

La carte récapitulative

Voici une carte montrant tous les lieux-dits, lieux notables ou objets concernés par cette quatrième semaine de défis et proposée par @SquatingDog :

Vous pouvez parcourir tous nos guides pour les défis et utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour les achats en boutique. Merci à vous pour votre soutien !