Même si Fairy Tail n’est pas le RPG le plus complexe, il est nécessaire de bien démarrer l’aventure pour pouvoir profiter convenablement de tout ce que le jeu a à offrir. Voici quelques conseils qui vous permettront de ne rien louper dans ce titre.

Effectuez les requêtes des habitants

Cela peut sembler basique à première vue, et surtout redondant, mais n’hésitez pas à parler aux PNJ qui vous demandent des objets à collecter. Si vous ramassez régulièrement des objets au sol, vous devriez contenter ces demandes sans avoir à vous déplacer, et vous obtiendrez des objets parfois très utiles comme des lacrimas.

Pensez à améliorer souvent la guilde

L’amélioration de la guilde paraît accessoire au tout début du jeu, mais elle apporte rapidement des bonus qui deviendront indispensables. On pense notamment au magasin de Lisana ou au tableau de missions, qui seront essentiels pour certains objectifs ou pour éviter de manquer de ressources. De plus, chaque amélioration fera augmenter le niveau de la guilde, ce qui est parfait si vous ne souhaitez pas partir en mission de chasse trop souvent.

Buvez une boisson au bar avant de partir en mission

Lorsque vous aurez accès au bar de Cana au sein de la guilde, vous pourrez boire des boissons qui vous apporteront des effets bénéfiques durant votre prochaine sortie. Il est ainsi possible d’augmenter certaines caractéristiques du groupe, comme sa vitesse globale. Ce léger boost ne sera pas de trop, surtout après la fin de l’histoire principale. Ces effets seront en revanche annulés dès votre retour au QG.

Changez régulièrement de composition d’équipe

Sauf si vous souhaitez véritablement garder une équipe type, il est recommandé de changer régulièrement de personnages pour consolider les liens entre les différents membres. Plus ils combattront côte à côte, et plus vous pourrez avoir accès à des dialogues bonus entre eux, qui renforceront leur lien. Cela aidera notamment à prolonger les enchaînements lors des assauts afin de réaliser un combo plus important.

Recyclez vos lacrimas

Dès que vous aurez accès au laboratoire de Levy, vous pourrez recycler vos lacrimas inutilisées pour en créer d’autres de niveau supérieure. Notez qu’il n’est pas nécessaire que toutes les lacrimas recyclées soient du même type, il suffit simplement dans recycler cinq du même rang pour avoir droit à une lacrima plus puissante.

Augmentez rapidement le rang des personnages au niveau 3

Dans le même genre d’idée, il est important d’augmenter régulièrement le rang des personnages en votre possession. Cela s’effectue via le livre de la guilde, en dépensant des points de réputations pour chacun. Augmentez le rang de chaque personnage trois fois pour avoir avoir accès à l’équipement lourd, qui débloquera un emplacement de lacrima supplémentaire pour vos héros. Cela permet alors d’équiper une lacrima de plus qui peut faire la différence en combat

N’hésitez pas à baisser ou augmenter le niveau de difficulté

La difficulté du titre est parfois mal jaugée, et il est possible que certains combats deviennent trop simples ou trop difficiles. Il ne faut donc pas hésiter à aller faire un tour dans les paramètres à tout moment de la partie pour ajuster la difficulté. On conseille de laisser les boss en mode Normal (sauf si votre niveau est trop faible), mais de ne pas hésiter à augmenter la difficulté lorsque vous effectuez des missions standards pour un peu plus de challenge.

Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu ainsi que nos diverses astuces sur Fairy Tail.