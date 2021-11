En plus de l’extension Happy Home Paradise, Animal Crossing New Horizons a accueilli sa mise à jour 2.0. Celle-ci a apporté le Café de Robusto et des nouveautés sur l’île de Joe mais aussi une option de confort que les fans attendaient : les arrêtés insulaires. Ces derniers faciliteront votre vie sur l’île et vous permettront de profiter de certains changements. On vous dit tout.

A quoi servent les arrêtés insulaires ?

Les arrêtés insulaires vous permettent de déposer un sorte de décret : vous exigez un changement précis sur votre île, comme par exemple, les magasins doivent fermer plus tard. Un arrêté insulaire est donc une règle pour votre petit coin de paradis. Néanmoins, attention, il ne peut y en avoir qu’un seul arrêté insulaire en même temps. Vous pourrez le modifier (à raison d’une fois par jour) mais choisissez-le bien.

Comment promulguer un arrêté insulaire ?

Comme Marie le dit si bien sur notre capture d’écran, pour avoir un arrêté insulaire, il suffit :

De vous rendre au bureau des résidents

De parler à Marie

Et de choisir l’option « Parlons des arrêtés »

Vous pourrez ensuite choisir l’arrêté. Notez qu’une fois établi, l’arrêté sera mis en place le lendemain. Instaurer un arrêté insulaire coûte 20 000 clochettes.

Que font les différents arrêtés ?

Il existe actuellement 4 arrêtés insulaires. On ne peut en avoir qu’un à la fois et on ne sait pas si d’autres arriveront. Voici ce qu’ils font :

Arrêté sur l’entretien du charme : Sans aucun doute l’arrêté le plus utile : celui-ci incite les villageois à entretenir votre île et à arroser les fleurs. Il n’y aura plus de mauvaise herbe et vous n’aurez plus de détritus lorsque vous pêchez

: Sans aucun doute l’arrêté le plus utile : celui-ci incite les villageois à entretenir votre île et à arroser les fleurs. Il n’y aura plus de mauvaise herbe et vous n’aurez plus de détritus lorsque vous pêchez Arrêté sur le lever matinal : Incite les villageois à se lever moins tard et les magasins à ouvrir plus tôt : vous pouvez ainsi faire vos achats à des heures plus matinales et les villageois se lèvent aussi plus tôt

: Incite les villageois à se lever moins tard et les magasins à ouvrir plus tôt : vous pouvez ainsi faire vos achats à des heures plus matinales et les villageois se lèvent aussi plus tôt Arrêté sur le coucher tardif : C’est l’inverse de l’arrêté précédent, les magasins et les habitants veilleront plus tard. Parfait si vous voulez jouer en soirée

: C’est l’inverse de l’arrêté précédent, les magasins et les habitants veilleront plus tard. Parfait si vous voulez jouer en soirée Arrêté sur l’inflation des prix : Les magasins achètent et vendent plus chers les articles

Vous l’avez compris, chaque arrêté à ses avantages et inconvénients. Les deux qui concernent les horaires pourront vous arranger en fonction de votre rythme de vie et ainsi jouer à des horaires qui vous conviennent. A noter que l’arrêté sur l’entretien du charme de l’île à un défaut : vous n’aurez plus de mauvaises herbes et de déchets qui peuvent parfois être utiles dans les plans de fabrications. Quant à l’inflation, on vous le conseille de façon temporaire uniquement, lorsque vous faites une revente massive par exemple.

Voilà, vous savez tout sur les arrêtés insulaires. Vous pouvez rejoindre notre serveur Discord pour discuter du jeu avec d’autres joueurs et joueuses. D’autres astuces sont aussi disponibles dans notre guide d’Animal Crossing New Horizons 2.0.