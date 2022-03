GTA V : Des temps de chargement deux à trois fois plus courts sur PS5 et Xbox Series

Plus de huit ans après sa sortie sur l’ancienne, ancienne génération, GTA V va faire son retour dès demain sur PS5 et Xbox Series avec des versions next-gen dont la mise à niveau sera loin d’être gratuite, sans doute parce que Take Two veut rentabiliser le développement du jeu, évidemment. Ces versions apporteront bien entendu des améliorations techniques qui devraient enrichir le confort du jeu, aussi bien dans le solo comme dans GTA Online, et des premières vidéos viennent nous montrer cela plus précisément.

Un gain de temps qui fait du bien

C’est tout d’abord VGC qui s’est amusé à comparer les temps de chargement entre la version PS4 du jeu et cette nouvelle version next-gen. Comme vous pouvez le voir ici, c’est environ trois fois plus rapide sur PS5 que sur PS4, sans que cela n’étonne grand monde. Toujours est-il que c’est bon à prendre étant donné la longueur de ces temps de chargement sur l’ancienne génération.

Même son de cloche du côté de la Xbox Series avec une vidéo du YouTubeur MrWilliamThor, qui nous montre également la différence dans le temps de lancement sur Xbox One et Xbox Series.

GTA V sortira le 15 mars sur PS5 et Xbox Series.