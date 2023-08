GTA 5 : Rockstar met la main sur Cfx.re, le groupe qui a fait exploser GTA RP, en vue de travailler sur GTA 6 ?

Ys X Nordics : L’action-RPG japonais fait le point sur son gameplay dans une nouvelle vidéo

11 jeux Warhammer à venir en 2023 et 2024 (Space Marine 2, Age of Sigmar…), on fait le point en vidéo

Overwatch 2 présente Illari, sa nouvelle héroïne de type support, et sort ses missions d’histoire Invasion

Hello Engineer : Le spin-off de Hello Neighbor centré sur la construction arrive enfin sur consoles et PC

Lollipop Chainsaw RePOP : Le remake du jeu de Suda51 est repoussé et sortira finalement durant l’été 2024

Quake II s’offre une version remasterisée sur toutes les plateformes et à bas prix

Stray Gods: The Roleplaying Musical, le jeu narratif musical qui pousse la chansonnette, est maintenant disponible

Genshin Impact met en lumière Lyney, le premier personnage 5 étoiles de la région de Fontaine

L’auteur derrière les livres et les jeux Metro est condamné à 8 ans de prison par les autorités russes suite à ses propos contre la guerre

Ghostrunner 2 s’apprête à refaire parler de lui avant la Gamescom et ouvre les inscriptions pour sa bêta fermée

Fort Solis : Le thriller horrifique aura droit à une édition limitée sur PlayStation 5

Lords of the Fallen : On a joué au Souls-like entre deux mondes, nos premières impressions

Telltale rachète le studio Flavourworks, qui était derrière le jeu narratif Erica

Tekken 8 : Casting, gameplay, premier avis…. Tout savoir en vidéo

Du contenu Dino Crisis pour Exoprimal ? Le réalisateur du jeu est ouvert à l’idée

Avowed : Le RPG d’Obsidian aurait pu être un jeu coopératif avant de devenir un jeu solo

Un film Uncharted 2 se profile à l’horizon, Sony veut une suite pour le long-métrage avec Tom Holland

Final Fantasy VII Ever Crisis tient enfin sa date de sortie, le jeu mobile arrivera au mois de septembre

Electronic Arts va prochainement fermer les serveurs de Crysis 3, Dante’s Inferno et Dead Space 2

Warhaven : Un free-to-play médiéval PvP à surveiller ? Tout savoir en vidéo

EA Sports FC 24 nous en dit plus sur le mode Ultimate Team, le remplaçant du mode FUT

PlayStation Plus Extra / Premium : Les jeux du mois d’août avec Destiny 2, Sea of Stars, Lost Judgment et d’autres

Flashback 2 nous présente la ville de New Washington en vidéo