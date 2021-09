Gran Turismo 7 : Le cross-play entre PS4 et PS5 est confirmé

S’il nous a récemment annoncé une bonne nouvelle en nous apprenant qu’il sortait au début de l’année 2022, Gran Turismo 7 s’est fâché avec une partie de sa communauté lorsque la connexion obligatoire pour la campagne solo (et une grande partie du jeu) a été indiquée comme étant obligatoire. Le directeur créatif Kazunori Yamauchi s’est exprimé à ce sujet dans une interview chez Eurogamer, où il livre d’autres détails supplémentaires.

Quelques précisions sur la météo et la connexion obligatoire

Kazunori Yamauchi affirme tout d’abord que le cross-play entre PS4 et PS5 sera bien possible en jeu. Il indique dans le même temps que la météo dynamique et le passage du temps fonctionnera également sur PS4, et pas seulement sur next-gen. Evidemment, la version PS5 sera à privilégier, notamment grâce à la manette DualSense qui offrira de vraies sensations au volant.

Il a aussi montré son intérêt pour faire revenir des fonctionnalités d’anciens épisodes dans ce nouvel opus, et ramène d’ailleurs déjà le système de collisions de GT Sport qui a été amélioré pour ce Gran Turismo 7. Il déclare aussi que pour l’instant, aucune déclaration ne sera faite sur une éventuelle compatibilité PS VR.

Pour ce qui est de la connexion obligatoire, il indique que la seule partie du jeu accessible en mode hors-ligne sera le mode Arcade. Il justifie alors cela car ce mode n’a pas d’impact sur les données de sauvegarde, et que tout ce qui concerne la progression nécessite une connexion.

Gran Turismo 7 sera disponible dès le 4 mars sur PS4 et PS5.