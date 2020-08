Officialisé aux côtés de Suicide Squad Kill The Justice League, le nouveau jeu de Warner Bros s’appelle Gotham Knights et prendra bien part dans l’univers de Batman. Néanmoins, c’est la Bat-Family qui est mise en avant avec quatre personnages qui seront jouables. On fait le point sur le titre en vidéo, entre gameplay, histoire et ce que l’on sait, en rappelant qu’il arrivera l’année prochaine.