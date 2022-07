Les smartphones Google Pixel 5 et Pixel 6 sont en promotion pour les soldes

Les soldes d’été continuent, et encore une fois, c’est du côté des smartphones qu’il est possible de faire d’excellentes affaires. Le Google Pixel 6 avait déjà profité de récentes promotions, mais il est encore une fois possible de le trouver à un prix plus bas, tout comme son prédécesseur le Google Pixel 5, qui a lui aussi droit à une réduction notable qui devrait intéresser celles et ceux qui disposent d’un plus petit budget pour leur smartphone.

Où trouver les Google Pixel 5 et Pixel 6 au meilleur prix ?

On commence donc par le Google Pixel 5 (8 Go de Ram et 128 Go de mémoire, compatible 5G), qui est aujourd’hui affiché à seulement 367,89 € sur le site Rakuten, soit une jolie réduction pour ce smartphone qu’on a plus l’habitude de voir au dessus de la tranche des 400 €.

Si vous êtes membre du Club R, vous pourrez aussi bénéficier de 18,39€ en tant que points Rakuten, ce qui rend l’offre encore plus avantageuse.

Pour ce qui est du Google Pixel 6 (8 Go de Ram et 128 Go de mémoire, compatible 5G), il repasse maintenant au prix de 549 € sur différentes boutiques comme Darty et Fnac, soit une nouvelle baisse de 100 € pour ce qui est tout simplement l’un des meilleurs smartphones du moment.