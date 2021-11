Il s’agit de l’un des premiers jeux à avoir été annoncé sur PlayStation 5 : Godfall faisait partie du catalogue de lancement de la console nouvelle génération de Sony. Sans être la claque espérée, le titre nous a tout de même offert un bon défouloir. Si jamais vous hésitiez encore à le prendre, sachez qu’il est actuellement en promotion à l’occasion du Black Friday.

Où acheter Godfall à prix réduit ?

C’est la meilleure opportunité jusqu’à présent pour se procurer le jeu à prix réduit : Godfall sur PS5 est actuellement disponible à seulement 22.99€ sur Amazon. Il est possible de l’acheter dès maintenant selon les stocks disponibles et de profiter des avantages de la plateforme (livraison gratuite et prioritaire si vous êtes membre prime).

La promotion se termine en fin de semaine, sauf si écoulement du stock, et bonne nouvelle si vous avez un peu plus de budget : la version Deluxe sur PS5 est actuellement à 34.99€. Pour l’instant, seul Amazon affiche une telle promotion mais on peut noter que Cultura liste aussi l’édition standard à 24.99€.

Sachez que Godfall est disponible sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, vous pouvez consulter notre test complet. Sachez que l’édition deluxe regroupe le jeu de base, ainsi que la première extension – déjà disponible – Fire & Darkness.