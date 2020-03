God of War : un amusant easter egg trouvé en manipulant la caméra

Les easter egg ne manquent pas dans God of War, tout comme dans tout un tas d’autres jeux. Les fans s’amusent à les chercher par tous les moyens, parfois même en modifiant les fichiers du jeu ou en prenant le contrôle de la caméra. C’est ainsi qu’un joueur a pu remarquer quelque chose d’étrange dans le dernier titre de Santa Monica Studio, qui n’a pas manqué de faire rire tous les fans du jeu.

Un doigt d’honneur divin

C’est le YouTubeur Lance McDonald qui est à l’origine de cette découverte, deux ans après la sortie du jeu. Alors que l’on pensait que God of War nous avait livré tous ses secrets, le joueur s’est amusé à prendre le contrôle de la caméra (grâce à une manipulation de touches) afin de voir ce qu’il se passait hors-champ, notamment lors des cinématiques.

Absolutely laughing at this, can't wait to see what else is hidden in the game off-camera pic.twitter.com/V3r8dV4gMw — Lance McDonald (@manfightdragon) March 5, 2020

On découvre alors que lors du combat entre l’Inconnu et Kratos, les développeurs se sont amusés à glisser un petit easter egg. On voit en effet l’Inconnu tomber dans un ravin, poussé par Kratos. En faisant revenir la caméra sur l’ennemi de notre anti-héros, on peut s’apercevoir que celui-ci nous dresse un joli doigt d’honneur, qui était bien caché, et qui n’était certainement pas destiné à être découvert. Cela nous montre que les développeurs se sont en tout bien amusés, et que God of War cache peut-être encore beaucoup de choses loufoques dans ce genre.