Accueil » Actualités » God of Rock : Le jeu de combat et de rythme dévoile son premier trailer, tout ce que l’on sait

Dans les nombreux jeux réalisant un mélange des genres, nous avons God of Rock. Développé par Modus Games, le titre mixant jeu de combat et de rythme, a profité du Future Game Show en amont de la Gamescom 2022, pour s’annoncer officiellement dans un premier trailer.

Le dieu du rock nous livre ses premières infos

Cette première vidéo nous permet d’avoir un très court aperçu de ce que sera God of Rock. Toutefois, et étant donné que nous étions présent à la Gamescom pour y jouer un petit moment, nous allons vous livrer nos premières infos à son sujet. Il faut savoir tout d’abord que le soft proposera de suivre le rythme de la musique, ce qui aura pour effet de donner des coups à l’adversaire. En revanche, le morceau sera joué à l’infini jusqu’à ce que l’un des deux combattants soit KO.

En somme, vous devrez d’abord user et abuser du côté rythmique, puis ensuite effectuer de nombreux coups spéciaux traditionnels des jeux de combat comme par exemple sur un Street Fighter, afin de faire un peu plus de dégâts à l’adversaire. En clair, bien qu’accessible, le soft n’oublie pas les joueurs vétérans et avides de combinaisons de touches folles à réaliser pour effectuer des attaques spéciales.

Qui plus est, il sera possible via une touche de renvoyer une attaque au joueur adverse. Voilà en clair un gameplay des plus complets mélangeant super bien deux genres de jeu distincts. Le titre se jouait plutôt bien qu’on se le dise, et on a hâte d’en voir plus, d’autant que les attaques spéciales varieront d’un combattant à l’autre évidemment. Nous n’en avons vu que quatre dans la démo qui nous a été présentée, mais sachez qu’il y en aura plus de 12 à son lancement.

Des musiques faites maison, et un éditeur de niveaux

Cerise sur le gâteau, 40 morceaux composés par les développeurs eux-mêmes. Ceux que nous avons entendus étaient de qualité, et la raison pour laquelle Modus Games n’a pas voulu prendre de musiques sous licence était justement à cause des problèmes de copyright, que l’on voit un peu partout sur Twitch ou Youtube, et qui peuvent on le rappelle, provoquer un strike de votre vidéo ou votre live.

Au rayon du contenu, God of Rock sera assurément complet. D’un mode narratif, en passant par un mode entrainement pour tester les nombreux coups des personnages voire un multijoueur en ligne ou local, avec des parties classées, il y aura de quoi faire. Notez aussi qu’un éditeur de morceaux sera de la partie, afin de partager votre musique personnalisée avec d’autres joueurs en ligne. Qu’on se le dise, God of Rock est clairement un titre assez prometteur.

C’est donc tout ce qu’il fallait savoir sur God of Rock qui sortira l’année prochaine, sans plus de précisions sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et Switch.