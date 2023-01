Accueil » Actualités » God of Rock dévoile du gameplay, sa date de sortie et une version physique

Dévoilé pendant la période de la Gamescom l’été dernier, God of Rock est un titre qui va mélanger baston et jeu de rythme. Une étrange alliance, qui pourrait tout de même bien marcher si le tempo est réussi et la bande-son entraînante. On connait désormais sa date de sortie, fixée au 18 avril prochain. Une annonce qui est tombée un peu avant les fêtes de fin d’année, mais on profite de cette rentrée 2023 pour revenir sur certaines actualités passées sous notre radar.

Taper du poing en rythme

En 2019, l’éditeur Modus Games a racheté The Balanc Inc, studio brésilien connu pour avoir développé Override: Mech City Brawl. Renommé en Modus Studios Brazil, celui-ci nous a ensuite proposé une suite au jeu de mecha, avant de plancher sur une nouvelle licence : God of Rock. L’objectif, mettre en rivalité deux combattants qui, comme tout jeu de combat, doivent se taper dessus pour faire descendre la barre de vie de l’adversaire, mais cela se fait au timing des notes qui défileront sur l’écran comme un vrai jeu de rythme.

Il faut donc bien suivre le rythme de la musique, issue d’une bande-son de plus de 40 morceaux et marteler la bonne touche au bon timing. Bien sûr, pour se distinguer d’un classique jeu musical, il est possible de choisir parmi une douzaine de combattants que l’on nous promet radicalement différents les uns des autres. Chacun disposera d’une jauge EX avec des compétences spéciales pour prendre le dessus sur l’opposant.

Ces mécaniques sont présentées dans cette nouvelle vidéo. Trois minutes pour survoler le gameplay et nous montrer les caractéristiques de ce mélange original que l’on pourra découvrir à travers plusieurs modes de jeu, allant du traditionnel mode entraînement au mode solo en passant par un éditeur de piste pour personnaliser les notes présentes sur un morceau. Le titre sera jouable aussi bien en local qu’en ligne avec un mode classé.

La bonne nouvelle, c’est que le développeur profite d’un partenariat entre sa société-mère et Maximum Games pour publier une édition physique. En France, c’est le distributeur Just for Games qui distribuera la version boîte dans nos contrées sur l’ensemble des consoles de salon. Les sorties numérique et physique se feront simultanément, avec une petite particularité pour la boîte : il s’agira d’une édition deluxe regroupant le jeu de base et le Season Pass, qui comprendra 6 personnages et une vingtaine de chansons supplémentaires.

God of Rock sera disponible le 18 avril 2023 sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.