Ghostrunner : Parkour en plein cyberpunk, notre avis vidéo

Alors que Cyberpunk 2077 s’est vu repoussé de presque un mois, l’arrivée de Ghostrunner le 27 octobre dernier permet à certains joueurs de plonger dans un univers cyberpunk malgré tout. Ce jeu de tir à la première personne vous plongera dans un univers post-apocalyptique au sein d’une tour, inspirée des Monades Urbaines de Robert Silverberg, où vous allez devoir tuer à tour de bras.

Développé par le studio polonais One More Level, à l’origine notamment de God’s Trigger, Ghostrunner a débarqué sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. L’occasion pour notre rédaction de le mettre en lumière à travers notre chronique vidéo Indie Story.