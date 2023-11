Ghostrunner 2 : Un excellent jeu Cyberpunk ? Test en vidéo

Avec un peu de retard, voici l’article qui accompagne notre test vidéo de Ghostrunner 2. Après tout, on imagine que vous l’aviez déjà visionné puisque vous êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Pas vrai ? Si ce n’est pas le cas, c’est l’occasion de vous rappeler que notre avis en vidéo est disponible : quelques minutes pour vous présenter cette suite du jeu d’action cyberpunk en faisant le point sur ses qualités et ses défauts. Une suite plus ambitieuse, plus complète et qui, sans surprise, est un incontournable pour cette année 2023, malgré quelques imperfections.

Ghostrunner 2 est disponible dès maintenant sur PC via Steam et l’Epic Games Store ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series, aussi bien en physique qu’en numérique.