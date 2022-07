Ghost of Tsushima approche des 10 millions de copies vendues

Cela fait maintenant deux ans que Ghost of Tsushima est sorti, et le studio Sucker Punch a visiblement trouvé ici sa nouvelle poule aux œufs d’or. Acclamé par la critique et le public, le titre a déjà eu droit à une seconde version et prépare maintenant son adaptation au cinéma, avec sans doute un deuxième jeu qui est lui aussi en développement. C’est donc le carton plein pour le studio, qui se vante aujourd’hui de presque dépasser un palier hautement symbolique.

This weekend marks two years since the release of #GhostOfTsushima! We are blown away by all of the support since then and so grateful for all of you! Thank you to everyone who has played and shared this journey with us!

Here are just some of the amazing stats since launch: pic.twitter.com/DMgzYGTih1

— Sucker Punch Productions 🎮 Ghost of Tsushima (@SuckerPunchProd) July 15, 2022