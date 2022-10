Genshin Impact : Le personnage de Nilou est enfin disponible

La mise à jour 3.1 de Genshin Impact est désormais arrivée à la moitié de son existence, et le stream de présentation de la version 3.2 devrait logiquement avoir lieu en fin de semaine prochaine. Avant que l’on puisse découvrir Layla et surtout la très attendue Nahida, c’est Nilou qui entre aujourd’hui en scène. La danseuse de type Hydro est le dernier personnage 5 étoiles en date, et elle arrive accompagnée de nouvelles bannières sur lesquelles dépenser toutes nos primo-gemmes.

Nilou est là

Pour l’occasion, on a donc droit à une longue vidéo de gameplay qui nous résume les capacités de Nilou. Ce personnage aura un style bien particulier puisqu’il faudra activer sa danse pour effectuer de gros dégâts Hydro, mais aussi pour fonctionner de concert avec l’élément Dendro afin de créer des bourgeons uniques, qui feront eux aussi très mal aux ennemis.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce personnage, n’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Nilou.

Les bannières de la fin de la version 3.1

Sur sa bannière, Nilou est aussi accompagnée par les 4 étoiles suivants :

On retrouve également Albedo dans une bannière alternative, qui prendra fin en même temps que celle de Nilou. Du côté de la bannière d’armes, on découvre l’arme signature de Nilou, Clé de Kahj-Nisut, qui sera évidemment parfaite pour elle, ainsi que le Coupeur de jade primordial, l’une des meilleurs armes du jeu.

N’oubliez pas non plus que c’est aujourd’hui que débute la campagne de connexion permettant de mettre la main sur 10 voeux et quelques bonus supplémentaires. N’oubliez donc pas de vous connecter et de récupérer ces cadeaux.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.