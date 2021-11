Genshin Impact : Les premières bannières (Albedo et Eula) et les événements de la 2.3 se dévoilent

La version 2.3 de Genshin Impact est à nos portes, et avec elle, de nouvelles bannières de personnages et de nouveaux événements à découvrir tout au long des prochaines semaines. MiHoYo a levé le voile sur les premières bannière de cette nouvelle mise à jour, histoire de savoir à quoi s’attendre pour les trois semaines à venir avant l’arrivée d’Itto et Gorou.

Les premières bannières de la version 2.3

La version 2.3 de Genshin Impact met en place une nouveauté, à savoir la double bannière. Deux personnages 5 étoiles seront au coeur de bannières pour le début de cette 2.3, mais la « pity » des deux bannières sera commune, tout comme les personnages 4 étoiles qui sont mis en avant. Voici les personnages concernés :

Albedo ou Eula

Rosalia

Noëlle

Bennett

Pour ce qui est des armes, c’est le retour de l’épée à une main Serment de la liberté et l’épée à deux mains Ode au chant du vent qui seront les armes 5 étoiles au coeur de la bannière armes, en compagnie des armes 4 étoiles suivantes :

Vins et chants (Catalyseur)

Traqueur des impasses (Arc)

Rugissement du Lion (Épée à une main)

Espadon rituel (Épée à deux mains)

Fléau du dragon (Arme d’hast)

Les premiers événements de la version 2.3

Pour ce qui est des événements, on notera que ces prochaines semaines seront surtout centrées autour de l’événement « Ombres au coeur du blizzard », qui mettra en avant Albedo.

C’est d’ailleurs grâce à cet événement que l’on pourra obtenir l’épée à une main Fuseau de cinabre, qui semble être parfaite pour Albedo. Cet événement consistera en une série de quêtes et de défis afin d’obtenir plusieurs récompenses, du 25 novembre au 13 décembre.

Dès le 7 décembre, jusqu’au 20 décembre, vous pourrez aussi participer à l’événement « L’affaire du Bantan Sango : Le chien guerrier » pour venir à la rescousse d’animaux et empocher des primo-gemmes et autres récompenses.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.