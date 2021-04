Genshin Impact : Une magnifique figurine officielle pour Klee disponible en précommande

Si vous jouez assidument à Genshin Impact, peut-être avez-vous envie de décorer votre intérieur avec une figurine de l’un des nombreux personnages. Le jeu est sorti il y a à peine quelques mois et il n’est pas facile de trouver des produits dérivés officiels sans passer par l’import. C’est donc l’occasion de faire une première acquisition avec une bel objet. Pas de Waifus en vue, mais la mignonne et attachante Klee qui est d’ores et déjà disponible en précommande.

Où précommander la figurine de Klee

Cette figurine est un produit officiel fabriqué par miHoYo, le studio à l’origine du jeu. La matière est en PVC et mesure environ 18 centimètres de haut (à l’échelle 1:7). Malgré un prix de 259.99€, la pièce affiche de nombreux détails d’autant qu’elle fait référence à son attaque ultime Fleurs Bombardier.

La figurine est à l’échelle 1/7 et mesure environ 18 centimètres de hauteur. Les précommandes viennent tout juste d’ouvrir sur Derive Figurine pour une livraison estimée à mars 2022. Il est possible de réserver son exemplaire avant le 17 juin, date de clôture des précommandes (aucune garantie de la trouver facilement en stock à sa sortie). Voici où réserver :

A noter que si vous précommandez chez le sérieux site Derive Figurine, vous profitez d’une remise de 15€ en raison d’une remise sur les précommandes.

Une jeune fille explosive

Genshin Impact mise énormément sur les différents personnages arrivant sur les différentes bannières d’invocation. De plus chacun bénéficie d’une quête dédiée pour en apprendre un peu plus sur eux. C’est également le cas pour Klee, une combattante 5 étoiles de type pyro.

Klee est une jeune fille énergique et joyeuse qui passe le plus clair de son temps avec les chevaliers de Favonius et plus particulièrement Jean qui prendra soin d’elle durant l’absence de sa mère aventurière. Elle aime tout ce qui explose et passe une grande partie de son temps à fabriquer des bombes, ce qui fait d’elle une experte en la matière. Elle les utilise d’ailleurs en combat pour infliger d’énormes dégâts. Si vous cherchez une figurine Genshin Impact, ce qui est rare pour l’instant, Klee peut donc être une magnifique part de votre collection.