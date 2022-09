Genshin Impact : Cyno fait régner la loi dans le désert de Sumeru en vidéo

La version 3.1 de Genshin Impact sortira dans un peu moins d’une semaine, et mettra en scène trois nouveaux personnages avec Candace, Nilou, et Cyno. Ce dernier sera d’ailleurs mis à l’honneur dans la première bannière de personnages de cette mise à jour, et on le découvre aujourd’hui un peu plus avec une première vidéo de présentation, qui sert avant tout à nous montrer que Cyno, c’est un peu le flic du désert et de l’Académie de Sumeru.

Pas d’embrouilles dans le désert

Le général mahamatra n’est clairement pas là pour rigoler, et compte bien arrêter tous ceux qui enfreignent les règles de l’Académie de Sumeru, comme les chercheurs qui mènent des études illégales.

Du côté de ses aptitudes, ce lancier 5 étoiles de type Electro pourra foncer sur ses ennemis avec la Traversée abyssale, une attaque courte qui fait penser à celle de Xiao.

D’ailleurs, tout comme ce dernier, il pourra revêtir un masque d’esprit divin avec son déchainement élémentaire nommé Liturgie : Rapidité lupine, qui va changer toutes ses attaques, dont la Traversée abyssale. Il sera ainsi plus fort, mais surtout bien plus rapide, avec des attaques infusées par l’élément Electro.

Pour rappel, Cyno sera disponible dès l’arrivée de la mise à jour 3.1, soit le 28 septembre prochain, dans une bannière aux côtés de Candace (personnages 4 étoiles).

