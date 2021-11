Ganryu 2

Ganryu 2 est un beat them all plateformer développé par Storybird Games. Il s'agit de la suite du premier Ganryu, un jeu arcade des années 90 qui a dû attendre la seconde moitié des années 2010 pour enfin être porté sur consoles. Le succès de ces portages permet donc le retour de Miyamoto Musashi dans un nouveau jeu nerveux mêlant action, combats et plateforme à la manière de Shinobi ou de Strider.