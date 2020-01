Games with Gold : Présentation des jeux Janvier 2020

Comme tous les mois, on s’arrête quelques instants sur les jeux Games with Gold qui arrivent et on vous les présente rapidement. L’occasion de voir s’il y a une petite pépite qui se cache parmi ces titres et si cela vaut le coup d’être téléchargé ou non. Vous retrouverez donc une vidéo qui vous résume brièvement ce qui arrive en janvier 2020.

Après Insane Robots et Jurassic World Evolution en décembre, le programme proposera Styx: Shards of Darkness et Tekken 6 pour la première quinzaine. Les deux jeux seront ensuite suivis de Batman The Telltale Series et LEGO Star Wars II : La Trilogie Originale qui seront disponibles à partir du 15 janvier.