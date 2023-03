Games Made in Europe célèbrera le jeu vidéo à l’européenne du 24 au 28 mai

Tout comme ActuGaming avec nos AG French Direct, Capital Games a depuis quelques années pour ambition de mettre en avant la scène française du jeu vidéo avec ses Games Made in France, qui permettent de découvrir de nombreux jeux produits sur notre territoire. Mais l’association a décidé de passer la vitesse supérieure en s’intéressant pour la toute première fois à continent européen dans son entièreté avec la première édition de Games Made in Europe.

L’Europe entière mise à l’honneur

Ce projet ambitieux a nécessité la participation de nombreuses associations au travers des différents pays participants à l’événement, jusqu’à recevoir l’appui de l’Union Européenne pour mettre en avant les créations de notre continent. Les jeux présentés lors de la Games Made in Europe ne seront donc pas forcément les mêmes que lors d’une Games Made in France, mais le principe, lui, ne change pas.

Du 24 mai à 17h00 jusqu’au 28 mai à 23h55, vous pourrez assister à des dizaines d’heures de lives sur Twitch qui présenteront les jeux européens de demain, accompagnées par leurs créateurs et des streamers influent. Du côté de la francophonie, Mister MV reprendra du service pour animer le tout, mais il sera aussi accompagné de streamers étrangers. On sait d’ores et déjà que des studios et éditeurs tels que Dotemu, Raw Fury ou encore Devolver Digital participeront, de quoi garantir un lineup intéressant.

Cyrille Imbert, président de Capital Games, détaille le but de l’événement :

« Le principal objectif de Games Made in Europe est de promouvoir les talents européens en mettant en valeur la créativité unique des meilleurs studios de toute l’Europe, qu’ils soient grands, petits, connus ou justement, méconnus. En tant qu’organisation à but non lucratif, notre mission est de rendre l’événement accessible au plus grand nombre. C’est pourquoi les frais d’inscription ont été réduits au minimum comparés aux standards du marché, tout en nous permettant de couvrir les coûts de l’événement. Les associations professionnelles vidéoludiques peuvent également soumettre des projets collectifs, afin d’assurer une plus grande diversité de jeux. »

Et si les jeux présentés lors de l’événement vous font de l’oeil, vous pourrez en profiter pour en obtenir quelques-uns à moindre prix à l’occasion d’une promotion Steam exceptionnelle sur les jeux présentés durant les quatre jours de show. Vous retrouverez plus d’informations concernant la Games Made in Europe sur le site officiel, surtout si vous avez un jeu à soumettre à l’événement (vous avez jusqu’au 28 mars prochain pour cela).