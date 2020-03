Gamedec lance sa campagne kickstarter et annonce sa sortie fin 2020

C’est avec une nouvelle annonce de l’ouverture d’une campagne Kickstarter pour Gamedec que Anshar Studio, les créateurs de la série Divinity Original Sin, nous annoncent quelques nouvelles pour le titre.

C’est votre choix, et il n’appartient qu’à vous

Gamedec est un jeu solo qualifié de « RPG isométrique « . L’histoire se déroule au XXIIe siècle, vous êtes membre d’un groupe appelé Gamedec, formé de détectives privés pour résoudre des crimes dans des mondes virtuels. Vos choix ont un impact sur le cours de l’histoire mais également sur votre personnage où l’acquisition de compétences y semble aussi être lié.

Être libre d’approcher une situation comme on le souhaite, et l’idée de se forger sa propre analyse sur une enquête, est un choix qui semble tenir à cœur de l’équipe de développement. Principalement axé sur la déduction, et l’obtention de la confiance des personnages non jouables, vos enquêtes seront avant tout un jeu de communication pour rassembler des indices et des faits sur chacune de vos affaires.

Avec un montant actuel de plus de 35 000€ de récolté, l’objectif à atteindre de 45 796€ qui a pour terme le 28 avril n’est déjà plus très loin ! Le jeu est attendu pour le quatrième semestre de 2020 et une bêta est prévue dans ce deuxième trimestre de 2020.