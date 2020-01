De futurs jeux de plateau à venir chez Riot Games

Une nouvelle filiale de Riot Games, Riot Tabletop, nous fait part de son intention de délivrer plusieurs jeux de plateau pour les prochaines années.

On n’arrête plus Riot Games

Avec un premier jeu de plateau sorti en 2016 baptisé Mechs vs. Minions, ces derniers décident de remettre le couvert en ouvrant une nouvelle filiale avec comme premier projet un jeu de plateau nommé Histolithes : Gambit du roi. Il s’agit là d’un jeu de bluff qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs et qui se déroulera bien entendu dans l’univers de League of Legends, puisque celui-ci serait apparemment populaire à Runeterra.

Si ces jeux de société vous intéressent, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter du site en souscrivant votre adresse mail à la page Web suivante. Avec plusieurs projets de jeux en plein développement, un documentaire Netflix, une série d'animation et une filiale jeu de plateau plus active que jamais, Riot Games décide de sortir de sa zone de confort en grande pompe.