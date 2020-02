Nous vous présentions les premiers indices sur la prochaine saison de Fortnite il y a quelques jours. Depuis, de nouveaux teasers ont été dévoilés et beaucoup de révélations ont été faites par Epic Games. De quoi redonner la hype aux joueurs qui se sentaient abandonnés par les développeurs. Faisons le point sur tout ce qu’il s’est passé ces 72 dernières heures.

Notes : de nombreuses images modifiées proviennent de divers internautes sur la toile (Twitter ou Discord). Ces images ayant énormément été partagées sur internet, difficile d’en définir exactement la source.

Des teasers en série

Habituellement, Fortnite distribue 3 ou 4 teasers les jours précédant le lancement de chaque saison. Mais ce coup-ci, ce ne sont pas moins de 4 images qui ont composé le premier teaser officiellement dévoilé par l’équipe. Et là où on voit que les joueurs se sont pris au jeu, c’est que chacune des images demandaient de chercher des indices permettant de faire avancer les théories proposées.

Sur un fond globalement couleur or, les différentes images ont permis de rassembler beaucoup d’éléments sur la prochaine saison de Fortnite.

La première image (dévoilée à 16h) ci-dessus n’est finalement qu’une annonce de la part des réseaux sociaux officiels du jeu, officialisant en même temps le logo avec une main en or (utilisé également sur tous les réseaux sociaux officiels et le site officiel du jeu) avec le message « Transmission interceptée », déjà visible sur la vidéo du métro brésilien. Quelle est cette transmission et qui l’a interceptée ? De plus, un message accompagnait l’image : Transmission Interceptée ████████ ████ == ████ ████ »

La deuxième image (dévoilée à 18h) montre beaucoup plus de détails :

Une tête floutée, au centre, qui se dévoilera quand le pourcentage aura augmenté (16% sur cette image).

Par dessus, les lignes d’un autre personnage.

Des triangles en bas, dont 1 rempli, montrant qu’il s’agit du premier teaser de la prochaine saison (composé de 4 images).

Des internautes se sont amusés à bouger les morceaux dorés flottant tout autour et ont recomposé une tête, peut-être étant celle de l’Agent du chaos. De plus, en éclaircissant au maximum l’image, nous apercevons une pièce pouvant être l’intérieur de l’usine de Steamy Stacks ou une encore inconnue, pouvant être celle de l’intérieur du bunker secret ( nommé **Censuré**) sous la montagne au sud de l’île :

Cette deuxième image levait le voile sur une partie du message crypté en remplaçant la première ligne de carrés par : « FN.CH02.S02 » soit Fortnite Chapitre 2 Saison 2.

Puis à 22h, c’est une nouvelle image qui a été dévoilée (et le début de la troisième ligne cryptée remplacée par « Origine ») montrant cette fois énormément de détails sur ce qui devrait arriver pour la prochaine saison.

D’emblée, on remarque :

Qu’au centre, le visage s’affine.

Que le logo des E.G.O. est présent à proximité aussi.

La présence de deux joueurs en planeurs avec de la pluie et un orage à proximité.

La présence d’un énorme bateau s’approchant de ce qui semble être une montagne.

Mais ce qui est encore plus fascinant, c’est quand augmentant la luminosité, on remarque aussi :

La présence d’une pyramide à côté des joueurs en planeurs.

Un logo qui semble être celui des A.L.T.E.R dans le fond à droite.

Un bâtiment ressemblant au bunker secret en bas à gauche.

Une sorte de trou circulaire comme une entrée tout en haut.

Puis enfin vers 1h15 du matin, la dernière image de ce premier teaser a été dévoilée et avec elle la fin du message crypté montrant le symbole chimique « Au » c’est à dire l’or et la date du 200220 comme étant le début de la saison.

Mais contrairement aux premières images, cette dernière a également été diffusée dans les actus du jeu via un message corrompu et animé en plus des réseaux sociaux. Sur cette image complète, on remarque :

La lettre M répétée plusieurs fois.

Le personnage central masqué représente peut-être un nouveau skin ?

Le mot « Acolytes » traduit en plusieurs langues.

De nouveau la pluie avec les joueurs en planeur.

Le logo d’E.G.O.

L’intérieur d’une pièce bourrée d’électronique comme le poste de commande du bateau ou la salle de contrôle de la centrale.

La cartographie d’une nouvelle zone symbolisant une sorte de bunker.

De la même façon que précédemment, si on augmente la luminosité, on remarque de nombreux éléments comme :

Un héliport en bas à gauche.

Un tout nouveau lieu remplaçant sûrement le centre de l’île comme étant le Q.G de L’Agence ?

Cette image signait la fin du premier teaser officiel. La suite a été dévoilée le lendemain à 14h avec un tout nouveau message crypté : « Classifié == ████. ████ == ████. Nom de code == ████. FN.CH02.S02. 200220 ».

Ce message était accompagné d’une nouvelle image qui montrait :

De nouveaux mots traduits dans toutes les langues : Danger.

Une dynamite dorée en plein milieu (le retour de la dynamite ?).

Le deuxième triangle rempli en bas à droite.

Les lettres I et D répétées.

Comme pour les précédents teasers, en augmentant la luminosité, on remarque dans le fond un bâtiment pouvant faire penser à une plateforme pétrolière ou un quai de port, sans aucun autre élément.

L’image suivante a été dévoilée à 19h et à décrypté la première vague de carrés avec le mot « Non censuré » sûrement en rapport avec le bunker sous la montagne.

Mais ce n’est pas tout puisqu’il nous montre également :

Les logos des A.L.T.E.R et des E.G.O.

Une bonbonne de gaz dont une partie est floutée (certains pensent au pétrole, capable d’alimenter des engins mécaniques, expliquant la présence d’une variante pétrole de l’Agent du Chaos).

De nouvelles pièces de puzzle.

Il n’y a aucune autre information cachée dans l’image. Des internautes ont pensé au logo des héros de la Saison 4 (et notamment la team Carburo) en faisant le puzzle mais les ombres et les lumières dorées ne correspondant pas, il est dur de valider cette théorie.

Quelques heures plus tard, à 22h le 18 février, une dernière image pour le deuxième teaser a été postée par le compte officiel du jeu avec la troisième partie du code modifiée par « Kaboom », similaire à l’inscription visible sur le missile ou le dirigeable de l’image.

On peut ainsi voir :

Ce fameux missile ou dirigeable dans le centre de l’image.

Le mot « Danger » dans de nombreuses langues.

Une autre cartographie d’une zone montrant une sorte de plateforme pétrolière au large des côtes.

En augmentant la luminosité, on remarque de manière flagrante la suite du bâtiment étant considéré comme une plateforme pétrolière, avouant la présence de ce type de bâtiment prochainement. Cette image a également été visible dans les actus du jeu en animé.

Le troisième teaser a commencé à 15h le 19 février avec la divulgation d’une image montrant une sortie de bateau en son centre entouré de ronds concentriques, ou encore la fusée de la saison passée. Et tout cela accompagné d’un nouveau message crypté : « Déchatssifié. ████ == ████. ███ = ████. FN.CH02.S02. 200220. ».

On remarque aussi :

Les lettres A et S.

Une série de points et de traits telle une constellation.

Les mots « neufs vies » en anglais, comme en possèderaient les chats.

Le troisième triangle rempli en bas, signe qu’il s’agit de la troisième série de teasers.

En augmentant fortement la luminosité, on remarque 3 bouts d’un poisson découpé en plusieurs morceaux : la tête, les arêtes et la queue, rappelant ceux présents dans le spectrogramme de l’audio étrange de l’AgentMeowscles.

Puis, à 20h le 19 février, une ultime image a été dévoilée avec la troisième série de carrés remplacée par « lieu où vu pour la dernière fois » sans vraiment de vraie théorie.

On y voir :

Une sorte de bobine de laine avec une souris en or et une grenade, renforçant la théorie de la présence d’un chat ou d’un Agent Miaou ou d’un nouveau piège à grenades ?

Un nouveau profil cartographique difficilement exploitable.

De nouvelle séries de points et de traits telles des constellations.

Un visage de chat sur la droite.

En augmentant la luminosité, on remarque de nouveau la présence des morceaux de poissons découpés en plusieurs parties.

Des internautes ont réussi à superposer les deux profils de carte découverts, sur la carte actuelle et sont parvenus à trouver des endroits très probables pour la localisation de ces nouveaux lieux dans la prochaine saison :

Le bunker au sud de Dirty Docks.

La plateforme pétrolière à l’Ouest de Slurpy Swamp.

Quelques autres détails sont également à relever :

Si on inverse le logo des E.G.O., on remarque 3 montagnes et la porte du bunker en dessous. Les E.G.O. sont-ils là pour défendre le bunker ?

Les lettres retrouvées sur les images forment le mot MIDAS, tel le dieu dans la mythologie grecque transformant tout ce qu’il touche en or.

Depuis le début de la Saison, un son de bateau se fait entendre près du phare à chaque mouvement de zones, preuve d’un bateau en approche ?

De nouveaux objets ont été transformés en or dans la maison de l’Ilot de l’œil avec de nouveaux canapés touchés.

A chaque nouveau teaser, Donald Mustard, le directeur créatif d’ Epic Games changeait sa localisation sur Twitter, comme à son habitude, en enlevant un point autour du mot Redacted (censuré en anglais), nom du bunker secret.

changeait sa localisation sur Twitter, comme à son habitude, en enlevant un point autour du mot Redacted (censuré en anglais), nom du bunker secret. Si on rassemble les images de la dynamites et du missile on retrouve l’intégralité du bâtiment de la plateforme pétrolière (voir ci-dessous).

Allo, A-Allo !

Au final, en plus de ces teasers imagés, des messages audio ont aussi été dispersés de par le monde. Au total, ce ne sont pas moins de 7 messages audios qui ont été communiqués. Voici leur transcription par pays :

Brésil – 16 février : « Oui Monsieur, les agents ont été appelés. La carte pour accéder au coffre-fort a été achetée ».

Etats-Unis – 16 février : « La campagne de recrutement de l’Agence est lancée. Bonne chasse, agents. L’opération plate-forme pétrolière est lancée ».

Japon – 17 février : « Accès refusé durant la vérification d’identité. La communication avec l’Agence a été interrompue ».

France – 17 février : « Acolyte repéré. Agent, vous êtes mobilisé ».

Pologne – 17 février : « Des cachettes ont été repérées. Des traces ont été retrouvées dans la zone de l’Agent E. La phase de sommeil est terminée ».

Russie – 17 février : « Spécialiste des explosifs, n’attaquez pas ! L’ordre de mission a changé. Retour à la base ».

Allemagne – 17 février : « Suivez l’agent. D3, G4, F2 ».

Ce dernier message en particulier semble indiquer 3 des cases de la carte du jeu. En case F2, on retrouve la Radio Fortnite. Peut-elle être le siège d’une cachette pour les agents ? La case D3 montre la ville de Pleasant Park et la présence de voitures aux jantes dorées et sièges violets par exemple. La case G4 montre une station essence et une usine de pneus, un rapport avec le pétrole ?

Sûrement que les jours prochains nous permettront d’en savoir un peu plus sur ce que veulent dire ces messages audio.

Du changement pour la Foire d’Empoigne

Nous vous en parlions il y a quelques jours mais il semblerait que cela soit désormais certain : le mode Foire d’Empoigne va connaitre une refonte avec notamment plusieurs modifications pour le lancement de cette nouvelle saison :

Armes de rareté bleues au minimum

Bandages mis en remise

Le redéploiement de planeur sera toujours possible mais plus d’emblée dans l’inventaire

150 unités de chaque matériaux en début de partie

Plus de matchmaking

Objectif de victoire : 125 éliminations

Tous les éléments que nous vous présentions sont bien entendu des théories, théories que les joueurs peuvent proposer dans le channel dédié sur le Discord officiel du jeu. Et c’est alors qu’un tout nouveau personnage est apparu sur l’application de messagerie il y a quelques jours, L’Agence.

L’Agence de la Discorde

Apparue comme un cheveu sur la soupe, L’Agence n’a pas tardé à faire parler d’elle. Déjà, dans les teasers audios, L’Agence était citée comme recrutant du monde pour l’aider. Et c’est ainsi que les premières personnes ont été recrutées sur Discord. Et ensuite, tous les jours, toutes les personnes proposant des théories valides et probables étaient « activées » par L’Agence.

L’auteur de ce récapitulatif a également été activé par L’Agence, sans pour autant confirmer un rôle précis à occuper par la suite. En tout, ce sont plus de 350 personnes qui ont été activées rien qu’en France. Le même procédé a été utilisé partout dans le Monde. Les personnes ont été activées par un bot dans un premier temps puis par une personne réelle, accompagnée à chaque nouveau teaser (à chaque nouveau triangle rempli) par un nouvel agent pour atteindre donc un total de 3 agents officiels.

En résumé

Que pouvons-nous retenir de tout cela ? A quoi pouvons-nous nous attendre pour la prochaine saison ? Voici notre récap’ !

Bâteau (arche ou nouveau moyen d’arriver sur l’île ?)

Plateforme pétrolière

Avions ou hélicoptères

Pétrole ou essence pour les alimenter

Nouveaux lieux : bunkers ouverts, îlot de l’oeil, plateforme pétrolière

De l’Or au centre de tout avec le dieu Midas

La présence d’un mystérieux chat ou Agent Miaou

Le retour de la fusée ou la présence d’un missile

Voilà ce que nous pouvions dire sur tout ce qui a été teasé par Fortnite pour le lancement de sa prochaine saison. Pour information, la maintenance pour la mise à jour aura lieu le 20 février à 10h et devrait durer 2h. Un téléchargement important sera nécessaire.

Restez connectés pour toutes les infos concernant cette nouvelle saison.