Il y a quelques heures, de mystérieuses affiches ou vidéos circulaient dans le monde entier et sur internet concernant Fortnite. En effet, de Sao Paulo au Brésil jusque dans les contrées lointaines du Japon, des affiches du logo du jeu ou des vidéos demandant d’appeler un numéro de téléphone ont été dévoilées.

Mais aux alentours de 18h le 16 février, Fortnite a enclenché la vitesse supérieure en changeant l’aspect de l’ensemble de ses réseaux sociaux.

Touché par la grâce

Et on ne peut que confirmer la théorie principale qui consistait en la présence du minerai d’or dans la prochaine saison de Fortnite. Et cette main dorée posée sur les tenues classiques du jeu semblent confirmer la présence du dieu Midas ou une de ses incarnations car il aurait transformé le personnage Octuple en variante « Or » simplement en le touchant de sa main. On peut en effet retrouver une variante d’Octuple (le personnage en tête de 8-ball) en version or via les défis d’Ultime Effort présentés il y a quelques semaines.

C’est ainsi tout l’aspect des réseaux sociaux officiels de Fortnite qui ont changé (bannière et photo de profil), à l’instar des comptes Twitter, Facebook ou Instagram français ou anglais du jeu. Cela constitue donc le deuxième teaser de la prochaine saison.

Des nouvelles du teaser du métro

Vous le savez, plus tôt dans la journée, un teaser montrant du texte et un numéro a été dévoilé au Brésil. Un twittos, @MattTheo, est parvenu à se procurer des images en très haute qualité de cette fameuse vidéo, avec le texte que nous vous présentions déjà ce matin : « Transmission … interceptée. Opération. Confirmée ».

Si Epic Games poursuit le schéma utilisé depuis les précédents saisons, nous devrions ainsi avoir un nouveau teaser chaque jour jusqu’à jeudi, jour de la nouvelle saison.