Fortnite : 2 ans plus tard, le bunker sous la montagne s’est ouvert | Nouveautés MAJ 18.30

Aujourd’hui avait lieu la mise à jour v18.30 de Fortnite Chapitre 2. Avec un rythme bimensuel, ces mises à jour d’envergure ajoutent traditionnellement nouveaux équipements, nouvelles tenues et nouveaux cosmétiques pour les skins, quand ce ne sont pas des modifications sur la carte ou des avancées dans l’Histoire qui ont lieu.

Cette mise à jour v18.30 n’a pas fait exception et a même apporté un changement d’envergure sur la carte du Battle Royale d’Epic Games attendu par les joueurs depuis le lancement du Chapitre 2 : l’ouverture du bunker « Censuré » présent sous la montagne au sud-est de l’île. A noter également que ce week-end, du 30 octobre à 1h jusqu’au 1er novembre à 12h, vous aurez la possibilité d’engranger davantage d’EXP lors d’un week-end d’EXP superchargée. Découvrons ensemble les autres nouveautés de cette nouvelle mise à jour.

Sésame ouvre-toi

Il était temps ! Depuis le lancement du Chapitre 2 il y a quasiment 2 ans jour pour jour après un trou noir ayant laissé les joueurs sans jeu durant presque 2 jours, nombreux s’interrogeaient sur ce qui pouvait bien se trouver derrière la lourde porte du bunker nommé « Censuré » sous la montagne au sud de la carte. Avec cette nouvelle mise à jour, c’est désormais chose réglée puisque les portes se sont ouvertes laissant apparaître une base de l’Institut Onirique, l’Organisation gérant la boucle depuis l’extérieur et sur lequel on a appris beaucoup ces dernières saisons.

Au sein de cette Base de la montagne, vous trouverez de l’équipement de l’IO, mais également le Pr Slone et ses acolytes, qui on vous le rappelle, ne vous a pas fait de cadeau lors de l’événement de fin de saison dernière. A vous de voir si vous êtes suffisamment équipé pour mener le combat contre eux et visiter ainsi ce nouveau lieu notable. On pourrait regretter que ce ne soit qu’une base de l’IO sous la montagne, mais rien ne nous dit qu’aucun autre lieu ne s’y trouve également.

La Reine Cube de plus en plus vénère

Depuis quelques jours et le lancement de Fortnite : Cauchemars, l’événement d’Halloween du jeu, la Reine Cube sème le chaos sur l’île. Après avoir mené les cubes violets au centre de la carte et placé le cube doré en leur centre, elle a libéré les Gardiens afin de protéger les lieux et ainsi permettre à la Convergence d’être menée à bien, Convergence qui d’ailleurs va évoluer pour donner place semble-t-il à une pyramide de cubes avec au sommet, un cube doré décidément bien mystérieux.

Or, avec Halloween approchant et son pouvoir grandissant, de nouveaux défis spécifiques vont être disponibles pour vous permettre de récupérer la tenue de la Reine Cube qui intègre dès lors l’onglet Passe de Combat pour récupérer l’ensemble Longue vie à la Reine avec accessoires et variantes au programme. Suivez le guide.

Majesté, voici vos défis et cosmétiques à débloquer

Ces défis sont présents au niveau des Cartes à remplir de l’onglet du même nom dans le menu du jeu. Ces défis sont répartis en deux cartes qu’il vous faudra compléter afin de récupérer tous les cosmétiques proposés avant la fin de la saison en décembre.

CARTE 1

Survivre à 5 cercles de tempête en portant une arme des Détours.

Déverrouille la tenue de la Reine Cube.

Déverrouille la tenue de la Reine Cube. Éliminer un joueur avec un minigun des Détours.

Déverrouille l’émoticone Dernier cube en vie.

Déverrouille l’émoticone Dernier cube en vie. Extorquer 2 adversaires.

Déverrouille l’écran de chargement La cour de la Reine.

Déverrouille l’écran de chargement La cour de la Reine. Utiliser un poisson-ombre ou une pierre d’ombre et utiliser Traverser pendant 3 secondes près d’un joueur.

Déverrouille l’accessoire de dos Vortex cubique.

En validant l’intégralité de cette carte, vous pourrez déverrouiller la variante Oblitératrice de la tenue de la Reine Cube et de l’accessoire de dos Vortex cubique présentés ci-dessous.

CARTE 2

Infliger 150 pts de dégâts à des adversaires avec la faux des Détours.

Déverrouille la pioche Fendeur de réalité (plus sa variante Oblitérateur).

Déverrouille la pioche Fendeur de réalité (plus sa variante Oblitérateur). Accomplir un contrat d’un tableau des contrats.

Déverrouille l’aérosol Visage royal.

Déverrouille l’aérosol Visage royal. Réussir 2 tirs dans la tête avec le fusil des Détours.

Déverrouille la musique du salon Hymne de la Reine.

Déverrouille la musique du salon Hymne de la Reine. Glisser sur les amas de fumée à Steamy Stacks.

Déverrouille le planeur Entrée de reine (plus sa variante Oblitératrice).

En accomplissant toutes les quêtes de la page 2, vous pourrez déverrouiller la variante Fléau de l’île de la tenue de la Reine Cube, de l’accessoire de dos Vortex cubique, de la pioche Fendeur de réalité et du planeur Entrée de reine présentés ci-dessous.

Le retour des B.R.U.T.E ? Vraiment ? Sûr de sûr ?

« Le mécha préféré de ton robot préféré », la B.R.U.T.E. semble être très prochainement de retour. Enfin, si l’on en croit les leakers. En effet, dans les dossiers du jeu apparaîtrait la présence d’un Effort de guerre, cette façon de faire revenir d’anciennes armes du jeu grâce à une dépense commune de lingots d’or et qui fonctionne très bien depuis le lancement de la saison avec plusieurs armes financées dès lors. Ce coup-ci, cela nécessiterait pas moins d’1 milliard de lingots, ce qui n’est pas une mince affaire.

Réponses dans quelques semaines, si bien entendu les joueurs semblent prêts à retrouver ce robot si détesté car jugé trop fort en Saison X lors du Chapitre 1. Premier aperçu de la B.R.U.T.E. next-gen ci-dessus grâce au twittos @TweaBR. Avant cela d’autres efforts de guerre devraient alors lieu notamment pour choisir entre la bombe Boogie-Woogie et le fusil à pompe de combat.

Les Courts de Fortnite de retour… pour le meilleur et pour l’horreur ?

Vous l’avez vu ci-dessus, les Courts métrages de Fortnite sont de retour pour fêter Halloween. À partir du 29 octobre à 0h et jusqu’au 1er novembre à 23h, les Courts du Cauchemar proposeront 7 courts-métrages d’horreur et d’épouvante.

Pour pouvoir regarder ces films, vous devrez sélectionner le mode « Courts du Cauchemar » dans le menu et vous rendre dans le Cinéma du Cauchemar. Là vous attendent 1 film par salle. Vous pouvez ainsi choisir quel film regarder et quand puisque les films tourneront en boucle pendant toute la durée de l’événement.

A noter que des cosmétiques particuliers seront disponibles : l’aérosol Infusion cérébrale sera débloqué au bout de 30 min de visionnage et la tenue Bob-Corn et ses accessoires seront disponibles à l’achat en boutique à partir du 28 octobre à 2h du matin.

Passage à la caisse obligatoire

Avant de se quitter, faisons un petit tour des nouveaux cosmétiques trouvés dans les fichiers du jeu par les leakers et qui seront prochainement disponibles à l’achat dans la boutique, grâce au datamineur français @Zatheo.

Ecrans de chargement

Nouvelles tenues, sacs et pioches

Nouvelles variantes disponibles

Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Android et Nintendo Switch, puisqu’il n’est toujours pas présent sur iOS suite au procès contre Apple. Les pauvres sont toujours bloqués en saison 4…