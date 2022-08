Accueil » Actualités » Foretales : Le jeu de cartes narratif sortira le 15 septembre sur PC et Switch

Les jeux de deckbuilding et de cartes fleurissent ces dernières années. Pour tenter de se démarquer, le studio français Alkemi insuffle une composante narrative importante dans Foretales, son nouveau projet prévu sur PC et Switch. Dévoilé plus tôt dans l’année, le titre trouve aujourd’hui une date de sortie logée pour la rentrée. Sortez votre agenda, les cartes vont tomber.

Une histoire qui se construit

Les nantais de chez Alkemi nous donnent rendez-vous dans quelques semaines pour l’arrivée de leur jeu. Foretales mélangera jeu de cartes et aventure narrative où l’on y incarne un dénommé Volepain capable de prédire des événements tragiques liés à une triste prophétie. Lui et son groupe vont alors essayer de déjouer les catastrophes, en priorisant certaines missions : à vous d’opter pour la meilleure trame et empêcher un dénouement dramatique.

Une structure prometteuse, comme nous l’avions évoqué dans notre aperçu du jeu, qui permet de façonner sa partie en fonction de ses décisions. Pour découvrir tout ça, il faudra patienter jusqu’au 15 septembre 2022, date à laquelle Foretales sortira sur Steam et Nintendo Switch. Il sera vendu au prix de 19.99€ en numérique ou à 23.99€ si vous optez pour la Deluxe Edition, ajoutant la bande-son et un artbook numériques.