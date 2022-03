Foretales va mélanger narration et jeu de cartes dès cet été

Des jeux avec des cartes, on en manque pas ces derniers temps, mais certains réussissent à trouver une formule unique qui permet de sortir du lot, comme Voice of Cards. Le studio français Alkemi veut lui aussi montrer sa singularité avec Foretales, un jeu de cartes très narratif avec une tournure unique et une direction artistique qui attire immédiatement l’oeil. Le jeu a donc profité du MIX 10th Anniversary Showcase pour dévoiler un tout premier trailer.

Les cartes dont vous êtes le héros

Edité par Dear Villagers, Foretales nous raconter l’histoire du voleur Volepain, accompagné de Léo le tigre, Karst le gorille, ou encore l’éléphant Isabeau, qui vont vivre une aventure au sein d’un monde en perdition.

Le jeu nous racontera cette épopée avec des cartes uniques que l’on devra utiliser avec intelligence pour poursuivre le scénario, tout en effectuant des choix, que ce soit dans notre manière d’aborder les situations ou en rencontrant divers personnages.

Alain Puget, fondateur d’Alkemi, déclare à propos du titre :

« C’est un jeu totalement unique, qui combine narration et expérimentation avec des mécanismes de jeu de cartes. Nous pensons vraiment que c’est quelque chose de nouveau et nous espérons que les joueurs apprécieront ce nouveau mélange de narration et de gameplay. »

Pour donner vie à tout cela, le jeu sera servi par une bande-son composée par Christophe Heral, le célèbre compositeur de Rayman Legends ou encore Beyond Good & Evil, tandis que la narration sera assurée par la voix de Travis Willingham, qui a notamment doublé Thor dans plusieurs jeux (dont Marvel’s Avengers) ou encore Wilson Fisk dans Marvel’s Spider-Man.

Foretales est pour le moment prévu sur PC et Nintendo Switch pour une sortie dans le courant de l’été 2022.