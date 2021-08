Fling to the Finish, un jeu coopératif, arrivera en accès anticipé dès le 23 août

Daedalic Entertainment possède un large portfolio et ne se résume pas seulement au très attendu (bien que craint) The Lord of the Rings – Gollum. On y trouve aussi des plus petits jeux, notamment celui de SplitSide, à savoir Fling to the Finish, qui après avoir dévoilé quelques images, précise l’arrivée de son accès anticipé.

Un duo qui ne tient qu’à un fil

Fling to the Finish est un jeu de plateformes et de courses pas tout à fait comme les autres. On y contrôle des petites personnages reliés entre eux par un fil élastique, et il faut réussir à les faire avancer en évitant les nombreux obstacles sur le chemin.

Le jeu prend un tout autre intérêt en jouant à deux, puisque les deux joueurs peuvent alors se partager la même manette. Coordination, fous rire et énervements devraient donc être de la partie, surtout dans les modes en ligne où il sera possible de réaliser des parcours contre des adversaires et voir qui terminera le premier. Evidemment, ces courses multijoueur peuvent aussi être effectuées en local.

Le titre lancera son accès anticipé dès le 23 août prochain sur Steam. Lors de cette sortie, on aura droit à 12 niveaux, avec 4 modes de jeu et une douzaine de petits personnages à envoyer valser dans tous les sens. 20 skins seront aussi de la partie, et accès anticipé oblige, du nouveau contenu sera ajouté très régulièrement.